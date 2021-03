Pérez de los Cobos defiende la actuación del 1-O en un tenso interrogatorio con Rufián: "No está en una caserna"

Señala que no "podía conocer" el informe judicial de la manifestación del 8M relacionado con su cese como jefe de la Comandancia de Madrid

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ha defendido la "extraordinaria" actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para cumplir con el mandato judicial de impedir el referéndum independentista en Cataluña convocado el 1 de octubre de 2017. También ha señalado que "ni conocía ni podía conocer" el informe de la manifestación del 8M relacionado con su cese como jefe de la Comandancia de Madrid.

El mando de la Guardia Civil ha protagonizado un tenso interrogatorio a preguntas del diputado de ERC Gabriel Rufián, que le ha afeado --al igual que antes Rafael Mayoral, de Unidas Podemos-- su falta de colaboración con la comisión 'Kitchen' en el Congreso de los Diputados.

"No me vacile, no está en una caserna", ha asegurado en reiteradas ocasiones Rufián en un cruce de reproches entre el diputado y el compareciente por el tono de sus intervenciones, acusándose mutuamente de interrumpirse.

Pérez de los Cobos, que fue alto cargo en el Ministerio del Interior, ha defendido que no podía hablar sobre fondos reservados ni si trataba sobre estas cuestiones con el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, investigado en el 'caso Kitchen' por el operativo para sustraer supuestamente información sensible del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Rufián se ha quejado de que el coronel "mentía flagrantemente" y éste se ha quejado de interrumpirle, advirtiendo que conocía el Código Penal y que no le iban a "intimidar a estas alturas" por recordarle que podía incurrir en un delito penado con prisión.

Pérez de los Cobos ha señalado que su función en la comisión 'Kitchen' no era dar su opinión. Rufián, no obstante, ha insistido en preguntarle por el motivo por el que fue cesado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señalando al informe de la manifestación del 8M dentro de una investigación judicial sobre el inicio del contagio de coronavirus en Madrid.

"Ni lo conocía ni lo podía conocer", ha asegurado sobre dicho informe tras explicar que la unidad investigadora dependían funcionalmente de la juez de Madrid al frente de una investigación que, finalmente, fue archivada. En cualquier caso, ha señalado que en estos casos de investigación judicial un jefe de Comandancia "no puede inmiscuirse en ningún caso".

APALEAR A VOTANTES Y URNAS DEL 1-O

Rufián le ha llamado "Capitán América" en una intervención en la que Pérez de los Cobos ha elevado el tono para exigirle que no le interrumpiera, lo que ha motivado la intervención de la presidenta de la comisión llamando al orden y también de otros portavoces de grupos parlamentarios.

"Ahora decido yo hacer la siguiente pregunta y se calla", le ha llegado a decir en una ocasión Rufián antes de preguntar por su papel al frente de la coordinación del dispositivo del 1-O en el que, según el diputado, se "apaleó a la gente en colegios electorales". "No he venido a hablar de eso, pero no puedo permitirle utilizar esos términos de apalear", le ha dicho el coronel.

Pérez de los Cobos --que también ha negado que hubiera cargas policiales el 1-O, a pregunta de Junts-- ha añadido que "no podía pasar por alto" una defensa que ya hizo durante su testifical en el juicio en el Tribunal Supremo que condenó a los líderes del 'procés'. De los agentes de Policía y Guardia Civil ha dicho que eran "extraordinarios profesionales que llevaron a cabo una labor difícil con absoluta eficacia", insistiendo en que no se apaleó a nadie.

"Mil heridos, vergüenza debería darle", ha terciado Rufián sobre el 1-O, a lo que Pérez de los Cobos ha añadido: "Si hablamos de vergüenza..." El diputado de ERC le ha pedido que continuara, pero el coronel ha preferido guardar silencio y no terminar la frase. La última palabra ha sido la del dirigente independentista, antes de terminar su turno: "¿Cómo lleva no haber descubierto una sola urna del 1-O? Muchas gracias".

BILDU Y LA "LEYENDA NEGRA" DEL CORONEL

En el turno de EH Bildu ha habido un momento de distensión y risas cuando el diputado de este partido Jon Iñarritu le ha preguntado por un episodio de 1981 en el que supuestamente el coronel se personó en dependencias policiales en Yecla para apoyar el golpe de Estado.

"No sabe la alegría que me da", ha comentado Pérez de los Cobos, para advertir que entonces era "menor de edad y estaba en el instituto", por lo que ha calificado esto de rotundamente falso, señalando, además, que se ha atribuido el mismo episodio a un familiar suyo. La respuesta ha provocado las risas de algunos de los diputados de la comisión 'Kitchen'.

Iñarritu le ha preguntado luego por las torturas en la Guardia Civil. "Jamás he sido testigo de la comisión de delitos", ha señalado el coronel, que ha matizado que sí supo de la "reiteración de denuncias falsas de elementos terroristas". En otro momento ha pedido el amparo de la presidencia para rechazar la acusación de la CUP de que es "memoria viva de las cloacas del Estado".