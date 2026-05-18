Pérez Llorca pide a los ministros Morant y España una "reflexión": "El sanchismo ya no se quiere en España"

1088032.1.260.149.20260518132406 El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, atiende a los medios a su llegada a la entrega de los XVI Premios Pepe Miquel del Cooperativismo Valenciano, a 6 de mayo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha celebrado el "fantástico" resultado electoral de Juanma Moreno en las elecciones andaluzas y ha señalado que elección tras elección se confirma que "el sanchismo cae en España". Por eso, ha animado a los ministros valencianos, Diana Morant y Arcadi España, que hagan una "reflexión" tras los resultados de las elecciones andaluzas.

"En estas elecciones andaluzas, lo que se ha visto es que el sanchismo ya no se quiere en España, que las políticas de izquierda ya no las quiere la sociedad española", ha manifestado a los medios a su llegada a la Junta Directiva Nacional del PP en Madrid, que preside Alberto Núñez Feijóo.

Pérez Llorca ha recalcado que la Comunidad Valenciana es la región "donde hay más socialistas sanchistas", aludiendo a los "dos ministros" del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Evidentemente yo creo que tendrán que hacer una reflexión", ha apostillado, para añadir que son socialistas "plegados a los intereses" del jefe del Ejecutivo y que "la lectura para ellos es muy negativa".

Al ser preguntado si él animaría a Moreno a entenderse con Abascal y negociar con ellos un acuerdo con medidas y programa, Pérez Llorca ha empezando felicitando al candidato del PP por su "fantástico" resultado y ha añadido que "las mayorías absolutas es casi imposible conseguirlas en España".

"Yo creo que en Andalucía lo que ha quedado claro es que el proyecto de Juanma Moreno y el proyecto del Partido Popular es un claro ganador de las elecciones. Y por otra parte, vemos como elección tras elección el sanchismo cae en España", ha manifestado.

En este sentido, ha indicado que ha quedado "muy claro que en Andalucía tiene que haber un gobierno del Partido Popular y tiene que ser Juan Manuel Moreno el presidente de la Junta de Andalucía".

"Es cierto que no se ha sacado la mayoría absoluta, pero también es cierto que de forma clara y muy evidente es lo que están pidiendo todos los andaluces", ha recalcado.

"CON DIÁLOGO SE TIENE QUE RESOLVER TODO"

En este sentido, el presidente de la Generalitat valenciana ha subrayado que "hay un mandato de los ciudadanos" en las urnas, que "han decidido que tiene que haber un gobierno de derechas. "Y yo creo que con diálogo se tiene que resolver todo", ha apostillado.

Preguntado a si animaría a Moreno a firmar el concepto de prioridad nacional que han firmado Maria Guardiola y Jorge Azcón pero que el PP-A ha repudiado en campaña, Llorca ha apostado porque haya diálogo y entendimiento, sin que "se pierda ese mandato de los ciudadanos, que han dicho que quieren un gobierno de derechas" en Andalucía.

"Por lo tanto, tenemos obligación los dirigentes políticos de dialogar de llegar a acuerdos para que eso se produzca", ha finalizado Pérez Llorca en declaraciones a los periodistas ante la sede nacional del PP.