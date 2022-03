Los periodistas del 'caso Dina' piden el archivo de la causa después de la declaración de Bousselham ante el juez

La ex asesora de Podemos Dina Bousselham (i) a su llegada para declarar en el caso que investiga el presunto robo de su móvil en el marco del caso Villarejo, en la Audiencia Nacional, a 15 de marzo de 2022, en Madrid (España). Los hechos investigados se r

La ex asesora de Podemos Dina Bousselham (i) a su llegada para declarar en el caso que investiga el presunto robo de su móvil en el marco del caso Villarejo, en la Audiencia Nacional, a 15 de marzo de 2022, en Madrid (España). Los hechos investigados se r - A. Pérez Meca - Europa Press

Sostienen que su decisión "de no perseguir" a Iglesias "conlleva que no pueda perseguirse tampoco" a ambos

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los periodistas encausados en el denominado 'caso Dina' han pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que archive la causa para ambos toda vez que la exasesora de Podemos señaló en su declaración que no tenía nada que perdonar al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, con quien ambos guardan una "directa conexión" en los supuestos delitos que se les atribuyen.

En un escrito de este martes, recogido por Europa Press, Alberto Pozas y Luis Rendueles aseguran que la decisión Bousselham "de no perseguir penalmente" al que fuera líder de Podemos "conlleva que no pueda perseguirse tampoco" a ambos, "lo que debe comportar que se acuerde el sobreseimiento respecto de ambos".

Y todo ello, apuntan, a pesar de que Bousselham manifestase ante el juez "su voluntad de no perseguir penalmente a Iglesias y concederle el perdón, pero sí perseguir penalmente" a los periodistas. Algo que, argumentan, resulta "procesalmente improcedente" según la argumentación marcada por el Tribunal Supremo.

Esto es así, apuntan, en tanto que "la actuación de unos", los periodistas, y del otro, Iglesias, "están estrechamente vinculadas, trayendo causa una de la otra". "Existe una directa conexión entre el descubrimiento de secretos del que sería autor el señor Iglesias, y el descubrimiento que se atribuye a los señores Pozas y Rendueles, dado que se trataría -aparentemente- de la misma información y los hechos se habrían llevado a cabo en un mismo período temporal", aseguran.

La declaración de este martes ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, la tercera de Bousselham en sede judicial, tenía por objeto que la exasesora aclarara si consentía, toleraba y aceptaba que su antiguo jefe, Iglesias, tuviera acceso al contenido de su tarjeta mini SD.

DINA LOS CALIFICÓ DE MACHISTAS

Bousselham dejó claro que no tenía nada que perdonar al ex vicepresidente segundo del Gobierno por ver la información que contenía su tarjeta telefónica puesto que entre ambos había una relación de plena confianza que les permitía acceder a sus respectivos dispositivos. Incluso detalló que podía ver la tableta de su jefe y él, el móvil de ella.

Sin embargo, rehusó perdonar a los dos periodistas investigados, que también pudieron ver parte de la información que guardaba la tarjeta telefónica, decidieron no publicarla y devolvieron el dispositivo a Iglesias, que posteriormente se la entregó a su legítima propietaria.

La ex asesora de Podemos tachó a los dos informadores de machistas, por supuestamente ver el contenido personal de su mini SD, interesando que el procedimiento judicial continuase respecto a ellos.

SOBRE EL ESTADO DE LA TARJETA

En este punto, de acuerdo con las fuentes consultadas, el propio juez planteó a Bousselham por qué valoraba de forma distinta dos comportamientos, el de los periodistas y el de Iglesias, que habrían sido similares. Ella incidió en que la diferencia estriba en que con el ex líder de Podemos había confianza.

Los periodistas encausados también solicitaron el sobreseimiento hace poco más de un mes, después de conocerse el informe de la Policía sobre el estado de la tarjeta de Dina. Un documento del que nada podía "averiguarse" debido a los daños de la propia mini SD, que constituía "el elemento material nuclear sobre el que se asienta la imputación" contra ambos.

En ese escrito del pasado mes de febrero, Pozas y Rendueles insistieron en que si no era posible la recuperación "ni siquiera de forma parcial" del contenido de la tarjeta, no era ya posible practicar una comprobación informática para "averiguar si lo que había en la tarjeta era o no realmente el contenido del móvil de la señora Bousselham".