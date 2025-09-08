Pilar Alegría afirma con "absoluta contundencia" que no hay financiación irregular en el PSOE

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 26 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha afirmado con "absoluta contundencia" que no ha habido financiación irregular en el seno del PSOE y que lo demuestran las sucesivas auditorías que los socialistas han realizado por voluntad propia y ante el Tribunal de Cuentas.

"Sí, se lo afirmo con absoluta contundencia", ha respondido Alegría tras ser preguntada en una entrevista en 'La mirada crítica' de Telecinco, recogida por Europa Press, sobre si está en disposición de afirmar que no ha habido financiación irregular en su partido.

La ministra portavoz ha añadido que no es su opinión, sino que es lo que trasladan las "sucesivas auditorías" que han realizado los socialistas, y ha recordado que el único partido en la historia que está condenado por financiación irregular ha sido el PP, y en ningún caso al PP.

Así se ha expresado al ser cuestionada en referencia a los presuntos casos de corrupción en los que están implicados sus dos últimos secretarios de Organización en el PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, dentro de la supuesta trama de corrupción de reparto de mordidas en la que también participó el entonces asesor del ex ministro de Transportes Koldo García.