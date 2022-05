Pisarello (En Comú Podem) ve como "un gran sainete bastante esperpéntico" la llegada del rey emérito a España

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El dirigente de En Comú Podem Gerardo Pisarello ha afeado el comportamiento del Rey emérito Don Juan Carlos de Borbón a su llegada a España como "un gran sainete bastante esperpéntico" que, a su juicio, ha sido también "una burla" a la ciudadanía.

Así se ha manifestado Pisarello durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha expresado que todas las personas que se consideren republicanas y se declaren demócratas esperaban que se actuase como "un estado de derecho que custodie la igualdad ante la ley".

En este sentido, ha reprochado que la imagen que ha dado el exjefe de Estado ha sido "de una gran frivolidad", a la par que ha recordado que es un Rey al que probaron --"y él mismo admitió", ha insistido-- haber cometido delitos "gravísimos" contra la hacienda pública. "Incluso la propia Casa Real lo admitió", ha aseverado.

"Huyó en su momento, cuando fue acusado, a una dictadura en la que se vulneran muchos derechos humanos y hoy vuelve frívolamente para una regata", ha criticado Pisarello.

Asimismo, el dirigente de En Comú Podem ha afirmado que este tipo de imágenes afectan de mala manera a la imagen de la Corona. "Yo todavía recuerdo cuando Juan Carlos, después de esa famosa infausta cacería de elefantes, salió y dijo: 'me he equivocado, no lo volveré a hacer'. Desde aquella cacería hasta hoy sus hechos no han sido ejemplares en ningún momento", ha añadido.