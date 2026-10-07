PNV asegura que no apoyará a "ningún gobierno que plantee involución democrática" y el PP "está de la mano de Vox"

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados.
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados. - Jesús Hellín - Europa Press
Europa Press Nacional
Publicado: miércoles, 7 octubre 2026 10:01
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BILBAO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha reiterado que su partido no va a apoyar a "ningún gobierno que plantee una involución democrática" y ha advertido, en esta línea, de que el PP "está de la mano de Vox".

En una entrevista concedida a la cadena Ser, recogida por Europa Press, la diputada jeltzale se ha pronunciado de este modo en relación a la posibilidad de entendimiento de su partido con el PP si la formación de Alberto Núñez Feijóo gana las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Nosotros no vamos a apoyar ningún gobierno que plantee una involución democrática", ha subrayado Maribel Vaquero, que cree el PP, en este momento, "está de la mano de Vox y está en ese sentido".

En palabras de su portavoz en el Congreso, el PNV, como "siempre ha dicho, con Vox y con totalitarismos y con involuciones democráticas no va a estar".

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