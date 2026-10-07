PNV asegura que no apoyará a "ningún gobierno que plantee involución democrática" y el PP "está de la mano de Vox"

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados. - Jesús Hellín - Europa Press

BILBAO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha reiterado que su partido no va a apoyar a "ningún gobierno que plantee una involución democrática" y ha advertido, en esta línea, de que el PP "está de la mano de Vox".

En una entrevista concedida a la cadena Ser, recogida por Europa Press, la diputada jeltzale se ha pronunciado de este modo en relación a la posibilidad de entendimiento de su partido con el PP si la formación de Alberto Núñez Feijóo gana las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Nosotros no vamos a apoyar ningún gobierno que plantee una involución democrática", ha subrayado Maribel Vaquero, que cree el PP, en este momento, "está de la mano de Vox y está en ese sentido".

En palabras de su portavoz en el Congreso, el PNV, como "siempre ha dicho, con Vox y con totalitarismos y con involuciones democráticas no va a estar".