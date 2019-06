PNV cree que una entrevista a Otegi "no puede generar ríos de tinta" y asegura que EH Bildu es una "fuerza democrática"

Publicado 28/06/2019 13:54:02 CET

Pide al PSOE que aclare cuál es su posición respecto a la coalición soberanista porque no se puede "hacer trampas en el solitario"

BILBAO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PNV en Bizkaia, Itxaso Atutxa, cree que una entrevista en TVE al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. "no puede generar ríos de tinta", y ha recordado que EH Bildu es una "fuerza democrática dentro de la legalidad española". Además, ha pedido al PSOE que aclare cuál es su posición respecto a la coalición soberanista porque no se puede "hacer trampas en el solitario".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Atutxa ha asegurado que le sorprende que "tenga tanto eco mediático" la entrevista a Otegi del pasado miércoles en la televisión pública española.

"No puede generar ríos de tinta. Arnaldo Otegi lleva años dando entrevistas absolutamente a todos los medios de comunicación en Euskadi y fuera de Euskadi. No lo habrá hecho a TVE, pero sí al resto de medios", ha indicado.

En todo caso, ha defendido que EH Bildu "es una fuerza democrática, por cierto, dentro de la legalidad española, ni siquiera dentro de la legalidad solo vasca". "La configuración de los partidos se establece en base a legalidades españolas, Bildu las cumple y está en los Parlamentos de aquellas circunscripciones en las que se presenta, en Navarra, en Euskadi, en los municipios, en las Juntas Generales, y en el Congreso y en el Senado en Madrid", ha apuntado.

Asimismo, ha destacado que "el resto de los grupos políticos se reúne con ellos", aunque ha admitido que el Partido Ssocialista "suele andar ahí un poco dubitativo".

"Hemos tenido una María Chivite (secretaria general del PSN) que, por supuesto, no quería nada con Bildu, pero sabía que la acción de Bildu, con un voto afirmativo, incluso con la abstención, podía ayudarle. Y no solo no lo rechazaba, sino que ya ha ido virando y diciendo que 'no para la investidura, pero, después, si está en el arco parlamentario, evidentemente tendrá que hablar con ellos y poder llegar a consensos'", ha destacado.

Además, ha recordado que el dirigente del PP y ex alcalde de Vitoria, Javier Maroto, "llegó a acuerdos con Bildu, con el mismo Bildu de Otegi de 2019" porque "no importa en qué año fuera".

SORTU, "LA LACRA DE EH BILDU"

No obstante, ha considerado que la coalición soberanista "tiene una gran lacra propia, que es tener a un Sortu que es incapaz, a día de hoy, de decir que matar estuvo mal, que nunca tuvo que haber sucedido y no debe suceder nunca en el futuro". "De hecho, quizá lo peor de la entrevista de Arnaldo Otegi, no es solo esta polvareda que se ha generado, sino que haya gente que parece que se merienda ahora con esta historia", ha manifestado.

Asimismo, cree que el Partido Socialista "tiene que tomar una decisión, porque en Madrid habla con Bildu", por ejemplo, "de los famosos decretos de los viernes sociales, necesite o no sus votos, porque no siempre los ha necesitado".

"Por lo tanto, tiene que aclarar cuál es su relación en ese sentido. Comprendo que hay gente en el PSOE, de muy alto rango, que también hace la valoración de 'qué pasa después de esto dentro de mi casa', en federaciones como la andaluza, por ejemplo, que tiene una actitud mucho más beligerante en ese sentido, mucho más proCiudadanos, o con sus votantes en el resto del Estado que pueden no entender esa relación", ha añadido, para advertir de que no se puede seguir haciendo "trampas en el solitario".