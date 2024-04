El PNV cuestiona las comisiones de investigación de mascarillas y avisa que no ayudará a "echarse barro"

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha reconocido que no cree mucho en las comisiones de investigación, pero "todavía menos" en las creadas en el Senado y en el Congreso sobre el 'caso Koldo' y los contratos de mascarillas que ya está investigando la Justicia. Y ha advertido de que su formación no ayudará a echarse "barro" y que no participará en esos "espectáculos".

En rueda de prensa en el Congreso, Aitor Esteban ha recordado que los tribunales ya están investigando estos asuntos, por lo que habrá documentación que no se envíe al Congreso y que "el 'Me acojo a no contestar' vaya a ser una constante" en las comparecencias de los implicados.

Por ello, ve legítimo pensar que "quizás lo que se vaya a buscar por parte de algunas formaciones políticas va a ser crear más barro político y echarse los trastos a la cabeza, más que buscar la verdad de lo que pasó e identificar responsabilidades políticas".

Y, en este contexto, ya adelanta que el PNV no participará en ese tipo de espectáculos: "Si las comisiones se van a convertir en eso, con el PNV que no cuenten. Aquí para crear espectáculos gratuitos, desde luego nosotros no vamos a estar", ha zanjado.