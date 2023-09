PNV dice que hay "contactos" con PSOE pero "no negociaciones" y que espera a saber "para qué quieren" sus votos

Afirma que el no a la investidura de Feijóo es por Vox y por "el nuevo PP", que esperaban que no fuera "tan beligerante como el de Casado"



BILBAO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha reconocido que con el PSOE hay "contactos", pero "no negociaciones", y ha indicado que los jeltzales estamos esperando a que los socialistas les digan "qué quieren" del PNV y, sobre todo, "para qué quieren nuestros votos" porque "el día de la investidura es un momento, pero una legislatura son cuatro años".

En una entrevista a Onda Cero, recogida por Europa Press, Atutxa ha dicho, en relación a la investidura de Pedro Sánchez, que con el Partido Socialista ha habido "contactos", como hubo para la conformación de la Mesa del Congreso, pero negociación como tal no" y "empieza a correr el calendario".

En ese sentido, ha dicho que Pedro Sánchez "va a tener pocos días" y que con su "estrategia de llevarnos al borde del precipicio y decir lo de o conmigo o el caos va a tener un problema, porque esta vez necesita a todo el mundo para salir del caos, pero sobre todo necesita a todo el mundo para conseguir la investidura".

En cualquier caso, ha asegurado que la relación del PNV con el PSOE y con el Gobierno es "muy fluida", pero ha insistido en que "no hay negociación como tal y estamos esperando a que nos digan qué quieren de nosotros y, sobre todo, para qué quieren nuestros votos" porque "el día de la investidura es un momento, pero una legislatura son cuatro años". Por ello, el PNV quiere saber "qué está dispuesto a ofrecer" Sánchez porque "nos conocemos muy bien y sabemos lo que ha firmado y no ha cumplido".

NO A FEIJÓO

Sobre la negativa del PNV a apoyar la investidura de Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que en los contactos y reuniones con el PP han reiterado su no, "que ya habíamos anunciado antes de campaña y al día siguiente de las elecciones" porque "sí o sí, inexcusablemente, en esa ecuación tendría que estar Vox y, por lo tanto, el PNV no iba a entrar en esas".

Tras considerar que la postura del PNV "no le puede extrañar absolutamente a nadie a estas alturas del partido", ha precisado que su negativa no es solo por Vox, sino también por el PP, por "este nuevo PP de Feijóo", que esperaban que no fuera "tan beligerante como el de Casado", y por "las cosas que va diciendo y por las posiciones tiene ante el autogobierno vasco y sobre cuestiones que se han aprobado con amplísimas mayorías en el Congreso de los Diputados, como leyes importantísimas que en cuanto tienen un cariz social parece que les da urticaria".

En esa línea, ha criticado que el PP está "ridiculizando ahora la utilización de lenguas cooficiales en nuestro territorio, que deberían verlo como una riqueza para su propio Estado". "Chocamos en muchísimas cosas", ha insistido, para asegurar que el PNV "no se ha movido de donde estaba" y ha demostrado "cintura política".

ALFONSO GUERRA

Tras considerar "un despropósito y terrorífico" el comentario sobre la ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, de alguien que "se tiene como progresista" como Alfonso Guerra, Atutxa ha valorado las declaraciones que tanto el expresidente del Gobierno como el expresidente Felipe González están realizando en relación a la ley de amnistía que exige Junts para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

Según ha dicho, González y Guerra, "desde que se marcharon prácticamente no han hecho ninguna apuesta ganadora, no les han gustado los últimos secretarios generales de su partido, no les han gustado los últimos presidentes de gobierno español que han liderado sus propios militantes, ni Zapatero, ni Sánchez, y parece que desde que se fueron ellos no ha pasado nada bueno en el Partido Socialista, y se lo tendrían que hacer mirar".

Atutxa ha señalado también que "hay que respetar las mayorías dentro de los partidos que hay en cada ocasión", porque "unas veces te sientes representado y otras veces no".

En cuanto a la amnistía y las declaraciones del presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, asegurando que es una cuestión ya tratada y acordada el pasado mes de agosto antes de la constitución de la Mesa del Congreso, Atutxa ha cuestionado si la propia palabra de amnistía está "desfigurando un poco el contexto o, sobre todo, el concepto de lo que se está buscando por parte de los catalanes".

También ha advertido que "se olvida el origen" porque "esta situación a la que se ha llegado está basada, sobre todo, en la judicialización que se dio de un acto político determinado, en la que además el PSOE tiene una parte de responsabilidad importante, porque fue el propio Sánchez uno de los que animó a Rajoy a que aplicara el 155, o sea que ahí estaban los dos muy de acuerdo".

"Aquello trajo también unas medidas policiales y judiciales determinadas contra actos políticos que nos han llevado a la situación en la que estamos", ha señalado, para asegurar que vería "con buenos ojos que se buscara una fórmula de consenso suficiente para que aquello que sucedió pudiera tener un arreglo político".

Sobre la propuesta de Convención Constitucional para avanzar en un nuevo modelo de Estado planteada por el Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha considerado que puede "tener futuro" y ha precisado que "no es algo que tenga que ver con la negociación del PNV con el PSOE respecto a la posible investidura de Sánchez".

La dirigente jeltzale ha explicado que lo que plantea el Lehendakari, "en la línea de lo que ya ha planteado otras veces", es "buscar una forma de colaboración entre diferentes para hablar de algo que no se habla en las instituciones españolas y que no encuentra otra ubicación para que los partidos puedan hablar".

ELECCIONES

En referencia al Alderdi Eguna de este domingo, ha reconocido que va a ser especial, tras unos resultados en las últimas elecciones que "no han sido los mejores".

Por otro lado, ha dicho que la fecha de las próximas elecciones vascas dependen del Lehendakari y el EBB "lo respeta" y ha asegurado desconocer si Iñigo Urkullu tiene intención de volver a ser candidato, algo que "tendrá que verlo también el Euskadi Buru Batzar". En cualquier caso, ha asegurado que en el pleno de Política General vio a un Lehendakari "muy persistente, muy fuerte, con un programa de gobierno que va a terminar cumpliendo y con un gobierno, además, con una buena sintonía entre los dos partidos, que no es baladí".

En cuanto al futuro del PNV, cree que tiene que ir adecuándose a la sociedad, "igual que cualquier otra organización", y ha afirmado que los dos últimos resultados electorales "son un toque de atención en ese sentido", al tiempo que ha reconocido que la gente "nos ve con distancia, distanciados".

Asimismo, ha dicho que "comunicar objetivos y proyectos es muy complicado" y "también hay una cuestión de personas y, posiblemente, también necesitamos hacer un cambio en ese sentido y no hay ningún problema porque tenemos banquillo".

SOCIOS DE GOBIERNO VASCO

En cuanto a la relación de los socios de gobierno, ha considerado que en el pleno de Política General el secretario general del PSE, Eneko Andueza, "se confundió de tono, se confundió de día y se adelantó unos meses".

No obstante, ha dicho que el PNV y PSE, así como la propia sociedad vasca, "tienen la suerte" de que en aquellas instituciones en las que gobiernan están acabando las legislaturas y "lo habitual es que la relación sea estable, aunque con altibajos, con enfados y con interpretaciones algunas veces que hay que hacer, incluso de los acuerdos que firmamos".

Por último, sobre el descontento en el sector público vasco que ha llevado a los sindicatos a convocar dos jornadas de huelga para los días 25 de octubre y 19 de diciembre, la dirigente del BBB ha considerado que es "algo coadyudado" por "algunos sindicatos que intentan con eso hacer política".