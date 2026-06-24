El PNV pregunta a Sánchez qué margen para seguir y le avisa: "Puede que tras usted no crezca la hierba, como Atila"

1099001.1.260.149.20260624115024 La diputada del PNV, Maribel Vaquero, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha preguntado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "qué margen tiene este Gobierno" para que lo que resta de legislatura "tenga sentido" tras la sentencia del caso Mascarillas y le ha avisado: "Puede pasar que tras usted pase como con Atila, que no crezca la hierba".

Durante su intervención en el Pleno del Congreso durante la comparecencia de Sánchez, Vaquero ha recordado que dicho fallo judicial afecta a quien fue hombre de la "máxima confianza" del presidente el partido y en el Gobierno, y ha afirmado que, "más allá de las lecturas" que puedan hacerse sobre las diferencias entre condenas, el fallo deja claro que "ya no se trata de elucubraciones o bulos", sino de una sentencia condenatoria que describe "delitos graves" durante su primer mandato.

La dirigente del PNV ha recordado que Sánchez accedió por primera vez a la Presidencia del Gobierno gracias a una moción de censura contra Mariano Rajoy, apoyada por su grupo tras la sentencia de la Gürtel, y ha lamentado que, ocho años después, las discusiones políticas no se centren en medidas legislativas sobre empleo de calidad, competitividad, sostenibilidad, dependencia, vivienda, familias o debate territorial, sino "nueva y lamentablemente, en la corrupción".

Vaquero ha advertido de que la mayoría de investidura se ha debilitado "hasta convertirse en una mayoría negativa" y ha señalado que apenas hay acuerdo suficiente para aprobar proyectos de ley, mientras otros, como la ley de secretos oficiales, permanecen "en el fondo del cajón".

También ha criticado el "abuso de los decretos" y ha pedido a Sánchez que explique cómo va a convencer a la Cámara para sacar adelante los Presupuestos, al preguntarse si existe "un mínimo común" que pueda salvarlos o si cada uno hará de sus propuestas presupuestarias "su primer acto de campaña"

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