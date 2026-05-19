El PNV ve "graves" las acusaciones contra Zapatero, pero pide ser prudentes

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, a su llegada a la junta de Portavoces - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) considera que las acusaciones que pesan sobre el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapastero son, en principio, "graves", pero ha llamado a la prudencia y ha pedido esperar a que acabe el proceso de instrucción.

Así ha respondido la portavoz parlamentaria del PNV, Maribel Vaquero, al ser preguntada sobre la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de investigar a Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal.

La diputada nacionalista vasca sostiene que "hay mucho ruido" en torno a Zapatero, pero ha insistido en la necesidad de ser prudentes y ver cómo evolucionan las investigaciones. "Estamos en el inicio de un proceso de instrucción y vamos a estar a la espera de lo que éste dé de sí", ha remarcado.