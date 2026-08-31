Podemos activa primarias para los comicios autonómicos y locales y se prepara ante un posible adelanto de las generales

1113240.1.260.149.20260831123818 Archivo - El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández, ha anunciado este lunes que la próxima semana comenzará el proceso de primarias de su formación para elaborar sus candidaturas a las elecciones municipales y autonómicas y ha asegurado que el partido estará "preparado y listo" ante la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decida un adelanto de los comicios generales.

En una rueda de prensa, Fernández ha recordado que Sánchez ha dicho en varias ocasiones que las elecciones generales serán en 2027, aunque este lunes en una entrevista telefónica ha dejado caer un posible "adelanto técnico" ha dejado en el aire la posibilidad de que haya una adelantada" y ha planteado que puede producirse o no un "adelanto técnico". "Cada vez se parece más a M. Rajoy el señor Pedro Sánchez también en sus alocuciones", ha ironizado.

El dirigente de Podemos ha avanzado que la semana que viene empieza el proceso de primarias para las elecciones municipales y autonómicas, al tiempo que ha asegurado que estarán listos para cuando Sánchez decida "apretar el botón electoral" y así afrontar esta convocatoria "en la mejor situación posible".

Fernández ha añadido que su formación en esta legislatura ya no tiene "ningún tipo de esperanza" en que el Gobierno adopte "alguna medida progresista o alguna medida de izquierdas". A su juicio, este ciclo político "en clave de izquierdas y progresista" está "absolutamente finiquitada". "No esperamos absolutamente nada ya de este Gobierno, lamentablemente", ha concluido.