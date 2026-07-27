Podemos acusa a Ayuso de "amedrentar" de forma "infame" a bomberos forestales: "Adelanta por la derecha a Nerón"

Archivo - El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "está adelantando por la derecha a Nerón", al acusarla de "amedrentar" a los bomberos forestales que reclaman mediante paros la mejora de condiciones en la región.

Es más, ha tachado de "infame" y "deleznable" que el Gobierno de Ayuso emitiera un comunicado para revelar que estudia "todas las vías jurídicas y administrativas" contra el "1%" del personal laboral del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (Infoma) "en huelga".

Por otra parte, ha demandado al Gobierno que cambie sus prioridades y revierta la inversión en gasto militar para mejorar las políticas de lucha de cambio climático y prevención de incendios forestales, tras los fuegos que asolan varios puntos del país. Y tampoco ve factible un pacto de Estado en esta materia, como ha planteado el presidente Pedro Sánchez, con el PP.

En rueda de prensa este lunes en la sede del partido, Fernández ha remarcado que el incendio que afecta a Ávila, Madrid y Toledo ya es el peor de la historia de España, con 90.000 personas evacuadas y confinadas. Aparte, ha señalado que el incendio de Castellón también es grave con otros 16.000 evacuados.

INVERSIÓN EN BOMBEROS EN VEZ DE EN "BALAS Y TANQUES"

Por tanto, ha diagnosticado que estos incendios no son casos aislados y requiere elevar la apuesta en lucha contra el cambio climático y en materia de prevención de incendios. De esta forma, ha reclamado mejores condiciones y medios para los bomberos forestales y garantizar que en el país haya un servicio "100% público" con plantillas contratadas durante todo el año.

Tras pedir también que se apruebe la Ley de coordinación de servicios de prevención y extinción de incendios, el dirigente de la formación morada ha criticado que en España se inviertan menos de 1.000 millones en materia de prevención de fuegos entre el conjunto de las administraciones públicas, cuando el "plan de rearme" del Gobierno dedica 73 veces más a adquirir "tanques y balas".

Posteriormente, ha denunciando que el gobierno del PP en Castilla y León ha recortado un 90% en 13 años el presupuesto autonómico de prevención de incendios mientras que en Madrid se "precariza de forma salvaje a los bomberos forestales que se juegan la vida".

A juicio de Fernández, el Ejecutivo de la presidenta madrileña trata de represaliar a los bomberos forestales que piden mejorar sus condiciones, lo que es "absolutamente infame y deleznable".

"Ayuso está adelantando por la derecha a Nerón. Esto no tiene un pase y Ayuso es una criminal", ha espetado el coportavoz estatal de Podemos.

VE IMPOSIBLE UN PACTO DE ESTADO CON EL PP

Finalmente, ha confrontado que siempre que pasan este tipo de tragedias se suele hablar de la necesidad de pactos de Estado como ha hecho Sánchez, pero no lo ve factible porque tendría que entrar en ese acuerdo el PP, que ha emprendido "recortes salvajes" en materia de extinción de incendios, o Vox, al que define como "partido negacionista".

"Un pacto de Estado no sería la solución, aunque yo entiendo que, en momentos como este, inventar un pacto de Estado es lo que todo el mundo espera", ha zanjado.