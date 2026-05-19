Podemos acusa a la Justicia de "proteger al fascismo" al frenar que la sede de Puerta del Sol sea lugar de Memoria

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a su llegada a la junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado esta martes que la Justicia española "sigue protegiendo al fascismo y al franquismo" después de que la Audiencia Nacional haya suspendido cautelarmente la declaración del Gobierno como lugar de Memoria Democrática de la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, actual sede de la Comunidad de Madrid y que en el franquismo albergó la Dirección General de Seguridad.

En una rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha señalado que la Real Casa de Correos era "uno de los centros de torturas más importantes de Madrid", donde, según ha señalado, "se cometieron miles y miles de actos" contra "la gente que representa el mejor legado democrático de este país".

"Yo creo que esta decisión judicial se ha tomado con el brazo levantado, la verdad. Es lamentable. Ya es hora que democraticemos de una vez por todas la justicia para que decisiones como estas no vuelvan a pasar", ha añadido.

A su juicio, "lo que mancha" la Presidencia de la Comunidad de Madrid es "tener su sede en un centro de torturas y que nadie sepa que fue".

Por su parte, también en una rueda de prensa en el Congreso, la diputada de Más Madrid adscrita al grupo de Sumar Tesh Sidi ha asegurado que le ha sorprendido "muchísimo" la decisión de la Audiencia Nacional.

LO DE AYUSO YA NO SORPRENDE

También ha criticado, "aunque no le sorprenden", las declaraciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que este lunes tildó de "sectario" que se quiera "borrar a la mitad de las víctimas" de la Guerra Civil por parte de un Gobierno central "que da carnés de humanos y de demócratas" mientras "carcome los contrapesos" de la democracia.

La diputada sostiene que tanto ella como el PP "siempre eligen estar en el lado incorrecto de la historia, en el lado del fascismo y el de los agresores". "Si Ayuso tiene que elegir entre las víctimas o el verdugo, va a estar siempre al lado del verdugo", ha asegurado.

Sidi también ha cargado contra la jefa del Ejecutivo madrileño por su viaje a México para "insultar" a ese país y por poner en valor en valor el legado del conquistador Hernán Cortés, "que masacró todo un pueblo