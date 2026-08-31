Podemos acusa a Sánchez de "inacción calculada" y alargar la crisis migratoria en Ceuta que podría resolver en 24 horas

Archivo - El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

Pablo Fernández cree que el Gobierno busca "castigar" a los migrantes y de estar "arrodillado" a Marruecos e MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos, Pablo Iglesias, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mostrar una actitud lamentable y de aplicar una "inacción absolutamente calculada" para demorar la crisis migratoria en Ceuta, al sostener que podía haberla solventado en "24 horas".

De hecho, ha planteado como hipótesis que el Gobierno no ha querido dar una solución y que con su falta de solución a este emergencia parece que busca "castigar" a los migrantes, dejando a 5.000 personas vivan por ahora "hacinadas en una playa" y "abandonadas a su suerte", en vez de darles una asistencia mínimamente humanitaria que sí están brindado ONGs y los propios vecinos de Ceuta.

En rueda de prensa este lunes en la sede central del partido, ha acusado al Ejecutivo de estar "arrodillado" ante Marruecos, al que achaca provocar la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma, y ha demandado la ruptura de relaciones con el país magrebí mientras utilice vidas humanas como "arma arrojadiza" para "aplicar presión política" hostil hacia España.

También ha criticado el silencio "estruendoso" del rey Felipe VI ante la actitud del monarca de Marruecos, Mohamed VI, al que ha tildado de dictador, y se ha mostrado convencido de que su futura visita a la ciudad autónoma no resolverá ningún problema.

Durante su comparecencia, ha lanzado que España tiene solvencia demostrada en materia de acogida de migrantes y que eso se pudo comprobar en el caso de los desplazados por la guerra en Ucrania, con miles de ciudadanos que recalaron sin ningún problema.

Por tanto, ha denunciado la gestión "calamitosa" y "desastrosa" del Ejecutivo y, en contraposición, ha urgido a reaccionar con el traslado a la Península de menores migrantes no acompañados.

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