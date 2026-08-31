Podemos llama a acudir una marcha contra el racismo en Madrid a la misma hora que la concentración de la FEMP por Ceuta

Archivo - La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ofrece declaraciones a los medios durante la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados, a 23 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Podemos, Anticapitalistas y varios colectivos sociales han llamado a secundar este miércoles una manifestación contra el racismo en Madrid, el mismo día y hora de otra convocada en la capital por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta.

La secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, ha compartido un cartel promocional de una concentración con el lema 'Paremos los pies al racismo', convocada en la madrileña plaza de Callao a las 20 horas.

"La inacción del Gobierno en Ceuta es la gasolina para que el racismo se propague. No podemos permitirlo y por eso la gente decente tiene que alzar la voz. Este miércoles todas y todos a esta concentración", ha escrito Belarra en las redes sociales.

En esa misma franja horaria y también en el centro de la capital está convocada otra concentración de la FEMP tras la crisis migratoria en Ceuta.

A través de las redes sociales se han convocado otras movilizaciones en rechazo al racismo este miércoles en otras ciudades, como es el caso de Málaga, Salamanca, Santander o Burgos, entre otras urbes.

La iniciativa cuenta con el respaldo también de Anticapitalistas Madrid, el Sindicato de Estudiantes o la sección en la capital del sindicato CGT, que también han compartido esta convocatoria.