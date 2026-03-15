Podemos admite que el resultado en CyL es "muy malo" y que toca "reflexionar" tras el golpe: "Vamos a levantarnos"

Archivo - (I-D) El portavoz de Podemos, Pablo Fernández; la secretaria general, Ione Belarra y la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, durante el Consejo Ciudadano Estatal (CCE) de Podemos en la sede del partido, a 20 de junio de 2025, en Madrid (Españ - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha reconocido que el resultado de su formación en las elecciones en Castilla y León es "muy malo" y que "toca reflexionar", aunque se ha mostrado convencido de que su partido se levantará.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, no ha hecho mención al balance de su formación en estas elecciones, que se ha quedado como fuerza extraparlamentaria este domingo, y ha alertado de que PP y Vox "vuelven a ampliar su mayoría como ya pasó en Extremadura y en Aragón".

"Una mala noticia para la gente que seguirá pagando con demolición de los servicios públicos, despoblación y entrega de los recursos naturales a grandes empresas este avance", ha escrito la líder de Podemos a través de un mensaje en la red social 'X'.

Este domingo Podemos, con el 98,98% del voto escrutado, ha perdido el escaño que tenía en el parlamento regional y ha obtenido únicamente 9.190 sufragios (el 0,74% del total).

Mientras, Fernández ha ahondado en esta línea al agregar que los comicios del 15M consolidan "el avance de la derecha y la extrema derecha" en Castilla y León, lo que es una "mala noticia.

"Nuestro resultado es muy malo, toca reflexionar", ha admitido el coportavoz de Podemos para agradecer al candidato del Podemos, Miguel Ángel Llamas, "su trabajo y coraje en condiciones muy difíciles". Y a la militancia de Podemos ha indicado que van a levantarse.

