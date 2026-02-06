Podemos apela al apoyo de los "desencantados" con el PSOE y se reivindica como la izquierda valiente ante PP y Vox

Irene Montero en un acto de cierre de campaña de las elecciones de Aragón el 6 de feberero de 2026 - PODEMOS/X

ZARAGOZA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha apelado este viernes al voto en las elecciones en Aragón de los progresistas "desencantados" con el PSOE y se ha reivindicado como la izquierda "valiente" capaz de luchar contra la derecha "criminal", en alusión a PP y Vox.

Así lo han trasladado la líder de la formación morada, Ione Belarra, y la número 'dos' del partido, Irene Montero, en el acto de cierre de campaña de Podemos a las elecciones del 8F para arropar a la candidata 'morada', María Goikoetxea, y con la asistencia también de la periodista Cristina Fallarás.

La formación, que se juega en estos comicios mantener su representación en el parlamento aragonés, ha contado con el respaldo de sus principales referentes estatales, que se han volcado durante esta campaña.

Durante el mitin final celebrado en Zaragoza, la exministra de Igualdad ha llamado a la "gente desencantada del PSOE" a que pondere apoyar a Podemos en los comicios del 8F, dado que son capaces de impulsar las transformaciones sociales que los socialistas "no quieren o no pueden".

"Podemos con muy poco, hace mucho compañeras (...) Ha arrancado una regularización (extraordinaria de migrantes) con cuatro escaños. Hacemos mucho más que otros con varios ministerios", ha enfatizado la también euridiputada en lo que parece un reproche velado a Sumar.

Por su parte, Belarra ha continuado esta misma línea al admitir que es consciente de que muchas personas votaron al PSOE en los pasados comicios autonómicos y generales, pero que ahora están decepcionados y se sienten "engañados" por los socialistas, que parece dos partidos diferentes dependiendo de si gobierna o está en campaña.

"Tú ves a Pedro Sánchez, al Sánchez de la anterior legislatura y dices me encanta este PSOE (...) ¿Qué ha pasado?", ha ironizado para apostillar que la respuesta es que el PSOE echó a Podemos del Gobierno en esta legislatura, cuando en el anterior mandato era el "motor de las transformaciones sociales".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

