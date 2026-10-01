Podemos confirma que apoyará en el Congreso los dos decretos de vivienda tras pedírselo el Sindicato de Inquilinos

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España).- Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avanzado que los cuatro diputados de su formación en el Congreso votarán a favor de los dos decretos de vivienda este viernes, dado que así se lo ha pedido la Confederación de Sindicatos de Inquilinos.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, ha agregado que pese a que consideran insuficientes las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, que ha calificado de "migajas", van a apoyar su convalidación en la Cámara Baja porque Podemos no será la "excusa" para que el Ejecutivo "siga sin hacer nada".

Precisamente este jueves los 'morados' se han reunido ya con el Sindicato de Inquilinos, que ya ha explicitado su petición a los grupos parlamentarios que voten a favor de ambos decretos.

De hecho, Belarra ha desgranado que les ha pedido formalmente que su sufragio sea favorable a los dos decretos, algo que Podemos va a hacer porque son una "herramienta" de la sociedad civil. "Votaremos en la línea de lo que han dicho los sindicatos de inquilinas, claro", ha insistido.

POSTURA CLAVE DE JUNTS Y PNV

Pese a la postura crítica de Podemos al Ejecutivo de desgajar en otro texto para instaurar alquileres indefinidos del resto de medidas, que Belarra ha calificado de "trampa", Podemos ya prometió que iba a seguir el criterio que fijara el colectivo que presenta a los inquilinos.

Con la confirmación del apoyo de los cuatro diputados de la formación morada a las medidas de vivienda se allana el panorama parlamentario del Gobierno aunque la posición clave para convalidarlas recae en PNV y Junts, que aún no han apuntado el sentido de su voto de cara a la sesión plenaria en el Congreso de este viernes.

Pese a la confirmación de ese apoyo, Belarra ha cargado contra el Ejecutivo por trocear los contratos indefinidos de alquiler en un segundo decreto, en lugar de uno, dado que es la táctica que emplea el PSOE cuando no quiere aprobar una medida en el Congreso empleando a Junts y PNV como "excusa".

A FAVOR DE LA HUELGA GENERAL

La líder de Podemos ha insistido en que este paquete de actuaciones no resuelve el problema de fondo de la vivienda y ha acusado al Ejecutivo de estar "desconectado" de lo que pide la calle, que es a su juicio iniciativas estructurales como bajar por ley el precio del alquiler y expropiar pisos a fondos de inversión.

En todo caso, Belarra ha asegurado que los más importante no son los decretos de vivienda sino la movilización social para exigir el fin de esta crisis habitacional. En este sentido, ha llamado como hacen los colectivos a convocar una huelga general puesto que de ahí saldrá la "energía" que traerá más medidas estructurales para acabar con la especulación en la vivienda.