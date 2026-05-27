Podemos cree que el Gobierno está en una situación "insostenible" y muestra incomprensión con la postura de Sánchez

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, atiende a los medios en el Congreso de los Diputados, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha alertado de que la situación del Gobierno está "alcanzado un nivel absolutamente insostenible" ante la "sospechas de corrupción" que se ciernen sobre el PSOE y ha lanzado que la comparecencia del presidente, Pedro Sánchez, evidencia la postura "delicada" que atraviesa.

No obstante, ha descartado la posibilidad de que el Ejecutivo se someta a una cuestión de confianza o una moción de censura, pues la solución "a la corrupción del PSOE no puede ser la corrupción del PP", al que acusa de desplegar las "cloacas del Estado" contra la formación morada. "Evidentemente el PP es parte del problema", ha remachado para recetar que la izquierda alternativa tiene que rearmarse apoyando las movilizaciones sociales.

Así se ha expresado en los pasillos del Congreso tras ser cuestionada por la imputación del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la gerente del partido, Ana María Fuentes, y el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en la causa que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez.

"MUY CUESTA ARRIBA PARA EL GOBIERNO"

Belarra ha enfatizado que los acontecimientos judiciales de esta mañana pone la situación "muy cuesta arriba" para el Gobierno y que no entiende que Sánchez siga saliendo en defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, lo que revela a su juicio que es conscientes de que su futuro está "atado" al del exmandatario imputado en el caso Plus Ultra.

"Me parece que la situación para el Gobierno se está volviendo absolutamente insostenible", ha reafimado Belarra para proclamar que solo se podrá salir de esta situación como en 2011, emulando las protestas que nacieron al albur del 15M. Y es que ha subrayado que esta primavera es la "más caliente" en materia de movilización desde que gobierna Sánchez y que ha sido un "error" confiar en el PSOE la tarea de tratar de conseguir más derechos.

"Hacer elegir a la gente entre la corrupción del PSOE y la del PP es un error catastrófico que ya vivimos en el pasado y que yo creo que no deberíamos repetir. Si vamos a salir de esta va a ser con más izquierda, con una izquierda fuerte", ha concluido Belarra.

La líder de Podemos considera que una posible cuestión de confianza es un "camino fallido" como también lo es la cuestión de confianza, dado que la salida es consolidar una alternativa al bipartidismo.