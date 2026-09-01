Podemos cree que Sánchez busca una polémica con el Rey para tapar su gestión en Ceuta y le acusa de proteger a Marruecos

La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 1 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar protegiendo a Marruecos en la crisis migratoria en Ceuta y cree que busca también una polémica con la monarquía, tras apuntar que el Rey visitará la ciudad autónoma, para que no se hable de su mala gestión en esta emergencia humanitaria.

En rueda de prensa este martes en el Congreso, Belarra se ha mostrado muy crítica con la actitud de Sánchez y el Ejecutivo, al que ha achacado una "inacción controlada" para alargar la situación provocada por la entrada masiva de migrantes Ceuta a finales de julio y que podría haber resuelto en 24 y 48 horas si, a su juicio, opta por enviar equipos de atención en la ciudad autónoma o el traslado a la Península para descongestionar los servicios sociales de la ciudad.

"Es evidente lo que está haciendo el Gobierno es castigar o pensar que está castigando a Marruecos a través del maltrato a la gente que está en Ceuta. Es decir, pensar que así está desincentivando que la gente vuelva a venir, o las personas que están ahí vuelvan a venir el día de mañana, o que otras personas vean cómo se está maltratando a la gente y se les quiten las ganas de venir. Yo creo que eso es un error de fondo", ha exclamado la diputada 'morada' en el Congreso para recalcar que la gente va a seguir tratando de acceder a Europa buscando un futuro mejor.

Cuestionada sobre si ha notado un tono de reproche en el presidente hacia Felipe VI cuando dijo este lunes durante una entrevista a la Cadena Ser que el jefe del Estado iba a acudir a Ceuta, la dirigerente de Podemos percibe que Sánchez está buscando "una polémica con la monarquía" para que se hable de este choque y se pase de "puntillas" sobre la realidad, que es su "inacción" en esta crisis humanitaria y que está siendo "gasolina" para el discurso "racista" de la ultraderecha.

SÁNCHEZ DEBE ACLARAR SI MARRUECOS LE ESTÁ "AMENAZANDO"

Por otro lado, Belarra cree que también esa controversia le permite desviar el foco sobre Marruecos y se ha preguntado por qué "está protegiendo" al régimen marroquí, que ha definido como dictadura, al descartar Sánchez que tuviera un papel en esta crisis. Sin embargo, ha enfatizado que todo el mundo es consciente de que el régimen del país magrebí, al que ha tachado de "dictadura", tiene "ansias expansionistas" en la región abarcando Canarias, Ceuta y Melilla, y también el control del estrecho con el apoyo, según ha dicho, de Israel y Estados Unidos y donde está en juego muchos intereses económicos.

De esta forma, ha reclamado al presidente que, de forma prioritaria, solvente la difícil situación que atraviesa Ceuta, insistiendo en que puede solventarla en 24 horas, y también haga un ejercicio de transparencia en su comparecencia en el Congreso prevista este viernes y aclare si Marruecos "está haciendo algún tipo de amenaza" al país. "Que nos diga la verdad y vamos juntos todos contra esas amenazas", ha apostillado.

Belarra ha confrontado que el papel de Sánchez es "incompresindible" con todo el "relato político" que ha montado durante esta legislatura, donde se ha querido mostrar como la "oposición internacional" al presidente norteameriano Donald Trump. Sin embargo, esta crisis a juicio de la líder de Podemos ha revelado que Sánchez "es una persona que se arrodilla ante el poder, que se arrodilla ante Estados Unidos" o "agacha la cabeza" ante Marruecos.

CON PODEMOS EL GOBIERNO TRABAJABA MÁS

Aparte, ha afirmado que tiene la impresión de que el Gobierno, pese a la crisis en Ceuta, se fue de "vacaciones en el peor momento" y se ha cuestionado si esto simboliza que ha "tirado la toalla" en lo que resta de legislatura asumiendo que es su "último verano".

"La verdad se escapa totalmente a mi comprensión. Cuando yo era ministra apenas teníamos 15 días de vacaciones, cuando había que trabajar, cuando Podemos apretaba para trabajar, ahí están los datos (...) Ahora desde que Podemos lo echaron del Gobierno hay más de un mes de vacaciones. Pues a mí me lo tienen que explicar con una crisis humanitaria en Ceuta de este calibre", ha espetado.

Finalmente, ha denunciado que en Ceuta se están organizando "auténticas cacerías" contra personas migrantes y contra activistas que les ofrecen ayuda por parte de grupos de ultraderecha. También ha cargado contra ciertos periodistas y comunicadores que, bajo su criterio, están actuando como "auténticos buitres mediáticos".