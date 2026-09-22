Podemos cree que Sánchez debe arrepentirse de su inacción ante el 'lawfare' tras el caso que afecta a su esposa

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha criticado que el PSOE no haya tomado acciones para "democratizar la justicia" ante los casos de 'lawfare' y cree que el presidente, Pedro Sánchez, ya se está "arrepintiendo" de ello tras acordar el juez Juan Carlos Peinado la apertura juicio oral con jurado popular contra su esposa, Begoña Gómez.

Por otro lado, ha denunciado que hay un sector de la judicatura que es "golpista" y ha reclamado que se obligue a los magistrados a hacer una declaración de bienes para elevar la transparencia sobre sus actividades.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha ironizado en rueda de prensa en el Congreso que le sorprende la "clarividencia" del PSOE cuando la "persecución judicial" les toca a ellos y no la tuviera cuando, a su juicio, el exjuez Audiencia Nacional Manuel García Castellón "perseguía" a su formación.

Por tanto, ha opinado que Sánchez se debe estar arrepintiendo de no haber colocado como una prioridad la democratización de la justicia, como le han pedido insistentemente desde Podemos.

"NADIE HACE NADA CONTRA LA MAFIA JUDICIAL"

En términos similares se ha expresado en los micrófonos de 'RNE' la eurodiputada y exministra de Igualdad, Irene Montero, pese a que el PSOE ha puesto "muy difícil" distinguir "cuando hay corrupción, que la hay, y cuando hay guerra sucia judicial, que también la hay".

Montero ha recriminado que "nadie hace nada ni contra la corrupción ni contra la mafia judicial" y plantea que los jueces tengan que hacer una declaración de actividades y de bienes, para ver si se acaba ya eso de llevarse "no sé cuánto dinero por hacer preparaciones que encima no se declaran".

"¿Por qué no podemos saber cuánto dinero tienen, qué intereses económicos tienen?", ha apostillado la candidata de Podemos a las elecciones generales, quien ha exclamado que hay jueces que se "rebelan" contra las leyes que emanan del poder legislativo y despliegan una "guerra sucia" que se tiene que atajar.

ESTRUCTURA DE PODER "OPACA"

Ha insistido que todo el mundo ve que "hay determinados sectores judiciales en este país que tienen demasiado poder desde hace demasiado tiempo" y que también son "sectores golpistas" relacionados con cierto entramado empresarial. "Hay como una estructura de poder muy opaca", ha denunciado.

Por otro lado, Belarra ha afirmado que la situación judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "pinta fatal" y no augura "nada bueno" a partir de las nuevas informaciones que se conocen del caso Plus Ultra.