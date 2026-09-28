Podemos critica que el relevo del delegado del Gobierno en Ceuta llega "tarde"

Archivo - El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que el relevo del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, llega "tarde" y ha vuelto a criticar la inacción del Ejecutivo para resolver la crisis en la ciudad autónoma.

"Como todo lo que tiene que ver con Ceuta llega tarde. Es incuestionable que han pasado más de 50 días, que el Gobierno no ha solucionado la crisis humanitaria de venida de la inacción inicial ante la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta", ha proclamado este lunes en rueda de prensa en la sede del partido.

Fernández ha recalcado que el Ejecutivo debería tomar de una vez "medidas de calado" como es el traslado de migrantes a la Península, dado que es evidente que Ceuta no puede acogerles en buenas condiciones.

El delegado del Gobierno en Ceuta ha comunicado su deseo de no continuar en el cargo, cuando se cumplen dos meses de la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma.

Fuentes de Moncloa han confirmado que el Gobierno está ultimando el relevo del máximo representante del Ejecutivo central en Ceuta, tras decidir hace unos días no seguir en este puesto.

Esta semana, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón tomará declaración como testigos al antiguo jefe de gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz, y al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, en el marco de la investigación abierta sobre estos hechos.