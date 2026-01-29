Podemos critica el "ridículo espantoso" de Pérez-Reverte tras culparles de boicot a sus jornadas sobre la Guerra Civil

Archivo - El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha criticado al escritor Arturo Pérez-Reverte por caer en un "ridículo espantoso" al culpar a su formación del aplazamiento de la XI edición de Letras en Sevilla, evento que coordinaba y que estaba centrado en una serie de ponencias sobre la Guerra Civil.

En declaraciones a Cuatro, recogidas por Europa Press, ha negado las acusaciones de Pérez-Reverte de que el boicot a estas jornadas procede de su partido y ha recriminado que se dé validez a las palabras del autor de las 'Aventuras del Capitán Alatriste' que, según ha recordado, está condenado por plagio.

Aparte, se ha congratulado, al igual que el novelista David Uclés, de la suspensión del evento que, a su juicio, iba a suponer un "blanqueamiento del fascismo".

Fernández se ha expresado en estos términos sobre la polémica que rodea a estas jornadas tras el comunicado de Pérez-Reverte, que junto a Jesús Vigorra anunció que posponía el ciclo Letras en Sevilla ante posibles manifestaciones de grupos de ultraizquierda y "presiones" por parte de Podemos.

"Creo sinceramente que esto es un ridículo espantoso del señor Pérez-Reverte que está culpando a Podemos no sé de qué", ha apostillado el 'número tres' del partido 'morado' para contraponer que lo ocurrido es que varios ponentes, con el caso paradigmático de David Uclés, han ejercido su liberad de no acudir a este foro al que asistía gente como el expresidente José María Aznar o el exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros.

Fernández ha coincidido también con Uclés al aseverar que tampoco acudirían como ha expuesto el escritor si estuviese Aznar, al que reprocha no haber condenado la dictadura.

"SE LE HA IDO LA PINZA"

Además, ha enfatizado que también comparte con el reciente ganador del Premio Nadal de Novela que el hecho de que suspendan estas jornadas es un "acto de reparación" a las víctimas del franquismo.

"A partir de ahí, que al señor Pérez-Reverte se le vaya la pinza y empiece a culpar a Podemos (...) Pues eso será una cosa que tendrá que explicar el señor Pérez-Reverte", ha concluido.