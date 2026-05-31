Podemos da por agotada la legislatura: "Este Gobierno está enterrado"

1091780.1.260.149.20260531140238 La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero (c), durante una manifestación en defensa del derecho al acceso a la vivienda, a 24 de mayo de 2026, Madrid (España). La movilización, convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha dado por agotada la legislatura de Pedro Sánchez al asegurar que el Ejecutivo está "enterrado ya".

"El problema es que este Gobierno está enterrado ya y esta legislatura está agotada porque no han resuelto uno solo de los problemas de la gente. Y luego además le han puesto la guinda de la corrupción y de hacer pasar vergüenza a la gente. Nos hemos levantado cada vez que ha habido gobiernos que no han respondido a lo que la gente necesita y lo vamos a volver a hacer", ha asegurado este domingo durante su participación en Madrid de la manifestación por la sanidad pública, convocada por la Plataforma Vecinos y Vecinas de los Barrios y Pueblos de Madrid.

Montero ha cargado contra los procesos de privatización sanitaria, reclamando la derogación de la Ley 15/97 para impedir la entrada de empresas privadas en la gestión de los servicios sanitarios, y ha pedido prohibir que "la sanidad se pueda privatizar".

"En eso tiene tanta responsabilidad el PSOE como el PP porque quien permite que eso pase es tan insensato y tan criminal en sus políticas como quien lo ha hecho", ha afirmado.

A su juicio, el aumento de las listas de espera está empujando a muchos ciudadanos a contratar seguros privados, favoreciendo que determinadas empresas hagan "negocio" con la salud. "A mí no me cabe en la cabeza. Diciendo que el problema son los migrantes cuando están entregando nuestra sanidad a capitales extranjeros que no saben ni dónde está España y que le importa nuestra salud. Un pimiento", ha señalado.

"Hay que cuidar la sanidad, hay que bajar las listas de espera, hay que asegurar que hay pediatras en todos los centros de salud, hay que asegurar que hay médicos suficientes y bien remunerados, y hay que prohibir la privatización de la sanidad. Porque lo público es lo que nos salva", ha apostillado.