Podemos da 'portazo' a la nueva candidatura que impulsan los partidos e Sumar e insiste en desmarcarse del Gobierno

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 27 de enero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha rechazado formar parte de la reedición de la coalición impulsada por Sumar junto a IU, Comunes y Más Madrid al ser parte del Gobierno al que critican y volver a tachar al proyecto creado por la vicepresidenta, de Yolanda Díaz, de una operación para arrinconarles.

Todo ello después de que varios portavoces de los partidos del socio minoritario del Ejecutivo hayan expresado que la nueva confluencia que preparan está abierta a los 'morados', apelando a que la unidad es la forma de frenar el avance de Vox.

En rueda de prensa en el Congreso, la también diputada 'morada' ha limitado el impulso de esta nueva alianza que se presentará el 21 de febrero a una cuestión "interna" de Sumar que no van a valorar y ha apostillado que solo están concentrados en el objetivo crucial de "tratar de poner a la izquierda en pie".

"Y eso es lo que se comprometió con la Operación Sumar, la capacidad de transformación de la izquierda más fuerte que había en Europa y la más fuerte a nivel estatal desde la Segunda República", ha espetado Belarra. Cabe recordar que la formación morada rompió con Sumar a finales de 2023 y pasó a integrarse en el Grupo Mixto en el Congreso.

ESTE GOBIERNO SOLO ALIMENTA A VOX

Es más, ha recriminado que la inacción del Gobierno que conforman PSOE y Sumar solo está sirviendo para "alimentar el malestar" social y a la extrema derecha de Vox, como se ha visto en los comicios de Aragón y Extremadura. Y ante ello, ha apelado a una izquierda que sea "capaz de parar al fascismo" y al avance ultra.

Por otro lado y sobre la propuesta de unidad plurinacional que promueve el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, la ha militado a una "mera charla y que la dirección de los republicanos ya se ha desmarcado de ese criterio, dejando claro que sus ideas no forman parte de la estrategia de alianzas de ERC.

De cara al próximo ciclo electoral, Ione Belarra, quiere formar las candidaturas más amplias posibles, pero siempre desde la coherencia política de criticar que el Gobierno está cayendo en un "rearme criminal", renuncia a transformar y ha metido el feminismo en un cajón. "Pensamos que tenemos la capacidad política (para levantar a la izquierda alternativa", ha remachado la líder de Podemos.

Fuentes del partido 'morado' han ahondado que se desmarcan de la reedición de esta coalición mientras esté Sumar, al que achacan ser una "operación política" para que solo gobierne el PSOE y una enmienda a la estrategia de Podemos basada en pelear los avances sociales, rompiendo los límites que marcan los socialistas en el Ejecutivo. Y una prueba de ello, ahondan, es su presión para que se apruebe por decreto la regularización extraordinaria de migrantes 'sin papeles.'

En materia de alianzas han insistido en que la vía es emular el modelo de Extremadura, es decir, coaliciones entre Podemos con IU o las formaciones que formaron parte de la anterior confluencia de Unidas Podemos, sin presencia de Sumar.

SUMAR APELA A LOS 'MORADOS': ES UNA COALICIÓN ABIERTA

Esta posición contrasta con el mensaje de la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, quien ha destacado que aspiran a incorporar más organizaciones a la candidatura de coalición que preparan. "Todas las formaciones son bien recibidas", ha remachado.

Por otra parte, la portavoz adjunta del grupo y dirigente de los Comunes, Aina Vidal, ha refrendado que su criterio es contar con Podemos de cara a un frente amplio electoral, dado que mantienen relaciones en Cataluña con los 'morados'.

A su vez, el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha defendido que tiene que haber una unidad de la izquierda a nivel estatal y defiende que Podemos forme parte de este proyecto.