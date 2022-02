Podemos defiende que el frente amplio es el "único camino" para remontar y dice que la marca no es lo importante

Rechaza especular sobre si el efecto que hubiera tenido una mayor presencia de Díaz, centrada en sacar medidas importantes

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha reafirmado tras las elecciones de Castilla y León que el "único camino posible" para revitalizar a la izquierda es la conformación del "frente amplio" para, en un contexto "complicado" para el arco progresista, agregar a más fuerzas políticas y colectivos.

También ha subrayado que en este objetivo la marca y las siglas "no son lo importante", sino servir de "herramienta" para construir ese espacio, ensanchando su base para propiciar avances en políticas sociales.

Así lo han trasladado los coportavoces de Podemos, Pablo Fernández e Isa Serra, en rueda de prensa este lunes para hacer balance del resultado del 13-F, que "no ha sido bueno" para Unidas Podemos y obliga a reflexionar de cara al futuro.

"Es una realidad que tenemos un retroceso" ha recalcado Fernández respecto a esta cita electoral, donde la confluencia por primera vez en Castilla y León de Podemos e IU ha arrojado cerca de 40.000 votos menos que en las anteriores elecciones de 2009, donde concurrieron por separado. Eso se ha traducido en bajar de dos a un único escaño.

AUTOCRÍTICA ANTE LA DEBILIDAD TERRITORIAL

Al respecto, ha señalado que su espacio político es el que "más autocrítica hace", pues no han sido capaces de convencer al electorado de esta región para votar una opción diferente a la derecha, ni generar el "proceso de cambio político". No obstante, Fernández ha defendido que han hecho una buena campaña pero han sido "invisibilizados" en diversas ocasiones, como no poder estar presente en los debates electorales.

Eso sí, también ha llamado a una reflexión general de toda la izquierda, en alusión al PSOE, y que allí donde tienen responsabilidades de gobierno, como en el Ejecutivo estatal, deben hacer políticas "más valientes" y "progresistas" como medio para frenar a la ultraderecha.

Cuestionado sobre si detecta una tendencia de bajada continuada en el espacio confederal en las últimas elecciones, el coportavoz estatal ha circunscrito esa bajada al caso de Castilla y León y ha rememorado que en Cataluña lograron mantener los resultados y en Madrid aumentaron su representación (de 7 a 10 diputados, aunque esos comicios implicaron la salida del exvicepresidente Pablo Iglesias de la política).

De esta forma, el también candidato a estos comicios dejan como lección que Unidas Podemos debe robustecerse en los territorios y conseguir más implantación en el medio rural. De hecho, ha señalado que es "indubitable" que el "hándicap" también es la "debilidad organizativa" a nivel regional.

EL FRENTE AMPLIO ES LA SENDA

Cuestionado sobre si estas elecciones arrojan que la confluencia de fuerzas de izquierda no suma, Fernández ha replicado que tienen "absolutamente claro" su apuesta por el frente amplio como "único camino posible" en este contexto complejo y el espacio confederal "unido" va a seguir esa senda.

Por su parte Serra, preguntada sobre si para ese proyecto piensan que la marca Unidas Podemos está desgastada, Serra ha respaldado las palabras de su homólogo en la formación morada y cree que lo importante no son las siglas, sino avanzar en la configuración de la unidad de la izquierda.

DÍAZ MARCA LOS TIEMPOS DE SU PROYECTO Y LO RESPETAN

En cuanto a si esperan que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, avance en la conformación de su plataforma, el coportavoz de Podemos ha recalcado que ahí los tiempos los "marca" la también ministra de Trabajo y lo "respetan totalmente".

Sobre el escaso papel de Díaz en campaña, Fernández ha destacado que ella ha estado "centrada y concentrada" en lograr avances "extraordinariamente relevantes" y de "enorme importancia", como aprobar la reforma laboral y propiciar la subida del salario mínimo interprofesional.

"Son dos cuestiones de enjundia y gran trascendencia que, una vez resueltos ambos, le ha permitido hacer campaña", ha ahondado Fernández para añadir que "no toca" hacer "conjeturas y confabulaciones" sobre qué hubiera pasado si Diaz hubiera protagonizado más actos. De esta forma, ha remarcado que la "realidad es la que es" y es que la vicepresidenta estivo "volcada" en esas dos medidas tan relevantes y, cuando pudo, hizo campaña.

Desde el partido han enfatizado que en la nueva etapa sin el exlíder Pablo Iglesias se han generado cambios, volcándose como nunca en los territorios y fomentar liderazgos nuevos y plurales, como forma de rearmar la base electoral y militante.