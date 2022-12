Podemos denuncia la represión "voraz" del régimen iraní a las protestas populares para exigir derechos y libertades

Manifestantes con pancartas y banderas contra el régimen de Irán en una marcha en Roma - Mauro Scrobogna/LaPresse via ZUM / DPA

Podemos ha denunciado la "represión voraz" del régimen iraní contra las protestas sociales que se suceden en el país, derivadas del "asesinato" bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini el pasado mes de septiembre, tras ser detenida por llevar mal puesto.

Por tanto, ha considerado que es "urgente" que se reconozcan las demandas de transformación política que "resuenan en las calles de Irán y en las voces de las personas exiliadas", dado que el "clamor" de la sociedad civil es garantizar derechos y libertades.

En un comunicado del área Internacional de la formación morada, ha subrayado que esta "oleada" de movilizaciones ha dado paso a uno de los "levantamientos populares más consistentes que se recuerdan en la historia contemporánea de Irán", que supone un salto cualitativo de las manifestaciones ante el malestar ciudadano contra el régimen que se llevan realizando desde 2017.

"Un clamor colectivo que debe concentrar la atención y acción de la comunidad internacional y de los movimientos de solidaridad internacional", ha ahondado Podemos para loar la fuerza de un movimiento que reivindica los derechos de las mujeres como "columna vertebral de la voluntad de libertad del pueblo iraní".

De esta forma, ha señalado que la ciudadanía, a tenor de estas protestas, exige tanto el "desmantelamiento del régimen como la participación popular en la construcción de un nuevo sistema político".

Por el contrario, ha censurado que el régimen iraní no esté presentado ninguna opción de cambio y opte por una represión "cruel", con al menos 494 asesinados en el marco de las protestas (al menos 44 de ellos menores) y 14.000 detenidos. según datos de la asociación Human Rights Activists News Agency, Naciones Unidas y Amnistía Internacional.

"Es imprescindible mencionar las ejecuciones públicas de dos manifestantes llevadas a cabo en las últimas semanas y a las 20 personas detenidas en riesgo de ser ejecutadas por el régimen. Este es un movimiento de castigo ejemplarizante que pretende aterrorizar y acallar las demandas del pueblo", ha denunciado el partido morado.

LA POBLACIÓN NO QUIERE REFORMAS "ESTÉTICAS"

No obstante, ha recalcado que las manifestaciones no se han reducido pese al anuncio de la suspensión temporal de la "Policía de la Moral", lo que evidencia que la población iraní "no busca modificaciones estéticas, sino transformaciones sustanciales del sistema político actual".

También expresa su apoyo a la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas dirigida al establecimiento de una comisión de investigación sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Irán en relación con estas protestas.