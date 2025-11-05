Podemos denuncia el "show mediático" del juicio al fiscal general y pide poner la atención en el "clan" de Ayuso

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, durante una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha denunciado el "show mediático" del juicio que está teniendo lugar en el Tribunal Supremo (TS) al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha llamado a poner el foco en "la corrupción del PP", y en el "clan" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"Estamos ante un caso de guerra sucia judicial que no tiene precedentes en España. Y creo que es gravísimo que estemos viendo sometido a esto al fiscal general del Estado cuando de lo que deberíamos estar hablando es del caso de corrupción de la señora Ayuso y del hecho de que en la Comunidad de Madrid estemos gobernados por un clan", ha señalado la dirigente morada.

Así lo ha asegurado en una entrevista en 'Las mañanas' de RNE, que ha recogido Europa Press, al ser preguntada por su opinión del juicio que se celebra estos días en el TS contra García Ortiz, que está investigado como el presunto responsable de filtraciones de datos personales de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador.

Belarra ha lamentado que "la derecha mediática ha conseguido generar un show mediático de primer nivel" con respecto a este juicio, cuando en realidad, en su opinión, "lo absolutamente grave" es que la presidenta de la Comunidad de Madrid "está viviendo en un piso pagado con dinero negro, que benefició a través de su gestión".

"Quiero recordar que en los cinco primeros años del gobierno de la señora Ayuso, Quirón recibió 1.300 millones de euros más de lo que estaba presupuestado, y que en ese mismo marco temporal su novio empezó a recibir un montón de comisiones, cuatro veces más en comisiones de lo que había recibido hasta ese momento", ha proseguido en su explicación.

Para la secretaria general de Podemos, "esto es suficientemente grave" como para que se hable de eso y, si efectivamente si ha habido una filtración, "genial que se investigue", pero no con "el show mediático que se ha generado para tapar la corrupción",

En este sentido, ha instado a la justicia a investigar también "todas esas filtraciones de los casos de Podemos", y ha criticado que los dirigentes de la formación morada conocen el avance de investigaciones judiciales en su contra "siempre en la prensa de derechas".

MAZÓN TIENE QUE IR A LA CÁRCEL

Cuestionada por la decisión del 'president' en funciones de la Comunidad Valenciana de dimitir del cargo pero no convocar elecciones, Belarra ha apoyado "el derecho" del pueblo valenciano "a decidir" e "intentar echar al PP de las instituciones", que a su parecer ha hecho "una gestión homicida de la dana".

Al hilo, ha compartido su preocupación de que se piense que "con la dimisión del señor basta", y ha sostenido que el presidente de la Generalitat "no es una excepción dentro del PP", sino más bien "lo que se espera de un alto cargo" del partido dirigido por Alberto Núñez Feijóo.

Después de insistir en que el PP "hace necropolítica", ha puesto como ejemplo la guerra de Irak y el 11M, los cribados del cáncer de mama en Andalucía, la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia por parte de Ayuso, o durante la gestión de la crisis inmobiliaria.

"Es evidente que la gestión de la homicida de la dana, por parte del señor Mazón, no es una excepción. Es la forma que tiene de gestionar el PP, que hace una política que cuesta vidas, no las vidas de cualquiera, siempre las vidas de la clase trabajadora", ha abundado.

Por ese motivo, ha dicho que no basta con que Mazón dimita, sino que "tiene que ir a la cárcel" por no estar "en el lugar en el que tenía que estar" durante "el momento más crítico" de la dana del 29 de octubre de 2024 que se cobró la vida de 229 personas en la provincia de Valencia.

"Que los valencianos tuvieran el peor gobierno en el peor momento, eso no se puede permitir y además tiene que pagar por lo que ha hecho. Y si no, va a volver a pasar. Y si no, vendrá otro cargo del PP y volverá a hacer lo mismo en otra cuestión porque desprecian la vida", ha sentenciado Belarra, indicando que la única intención de este partido es "beneficiar" a sus allegados y "privatizar el dinero de todos" para dárselo a grandes empresas.