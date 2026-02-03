Podemos deplora el acuerdo de PSOE y PNV para librar a pequeños propietarios de la suspensión de desahucios: "Asco"

Archivo - La eurodiputada de Podemos Irene Montero (i), y la líder de Podemos, Ione Belarra (d), durante el acto en el Espacio Próxima Estación, a 19 de junio de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha mostrado su "asco absoluto" por el acuerdo del PNV y el PSOE para sacar a los propietarios de una vivienda de la prohibición de desahucios a familias vulnerables, a cambio de su apoyo para convalidar el 'escudo social' en el Congreso.

A través de un mensaje en la red social 'X', Belarra ha censurado este pacto y ha lanzado que el "PNV acuerda con el PSOE echar a la calle a los inquilinos vulnerables que vivan en viviendas de caseros que 'sólo' tienen una vivienda para alquilar".

"Pobrecitos, sólo pertenecen al grupo más rico de nuestra sociedad. Asco absoluto", ha apostillado la también diputada en el Grupo Mixto.

Mientras, la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, se ha expresado en términos similares al denunciar que PSOE y PNV pactan una medida que "agiliza los desahucios, como si a quien hubiese que proteger en la crisis de vivienda es a los rentistas y no a las familias". "Si gobiernas dando la razón a la derecha, luego no te extrañes cuando ganen", ha zanjado.

Este martes el PNV ha informado que la ampliación del "escudo social" a los pequeños propietarios con una sola vivienda en alquiler, que quedarán exentos de "asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad".