Podemos se desmarca de la reforma de la malversación y no firma la enmienda, pero no impedirá que prospere

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos se desvincula de la enmienda para reformar la malversación y no firmará la enmienda transaccional al proyecto de ley de derogación del delito de malversación, aunque facilitará que el acuerdo alcanzado entre ERC y PSOE no descarrile en la ponencia de esta tarde.

Fuentes del grupo parlamentario han detallado que tienen "dudas" sobre la futura aplicación de la nueva redacción de este tipo penal "por parte de los jueces" y, en consecuencia, no forma parte de este pacto entre los republicanos y los socialistas.

Sin embargo, la formación no pondrá trabas a que dicha enmienda salga adelante, dado que el proyecto de ley de revisión del Código Penal "contiene elementos tan importantes" como la supresión del delito de sedición o el desbloqueo del Tribunal Constitucional.

ERC presentó el pasado viernes una enmienda para crear un nuevo tipo dentro del delito de malversación para castigar con menos cárcel --con una pena de entre 6 meses y 3 años de prisión-- a quienes malversen dinero público pero sin ánimo de lucro personal.

Ayer trascendió que el Gobierno iba a impulsar una propuesta de reforma del Código Penal, tras la propuesta de los republicanos, que añade un nuevo tipo de malversación que penaliza con hasta cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación el desvío presupuestario irregular dentro de la misma administración pública.

La cuestión de la malversación ha motivado un fuerte debate dentro del espacio confederal, dado que Podemos en las últimas fechas aludía a que era una cuestión "muy delicada" que podía tener "efectos perversos".

De hecho, Unidas Podemos no presentó ninguna enmienda en este sentido, como expuso la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el grupo procedió a una revisión exhaustiva sobre la propuesta de ERC, dejando claro que no iba a respaldar ninguna modificación que supusiera beneficios a la corrupción política. De esta forma, el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, señaló que cualquier reforma de la malversación no debía servir de ayuda a investigados o condenados en casos como Lezo, Púnica o Kitchen.

LOS COMUNES, MÁS PROCLIVES

Por su parte, el presidente del grupo parlamentario y dirigente de los 'comunes'. Jaume Asens, sí se mostró más partidario de encarar esta revisión de este tipo penal, al recalcar que la música le "sonaba bien" y que veía lógico diferenciar entre enriquecimiento ilítico y otros supuestos, como la administración desleal de recursos públicos.

Es más, sostuvo el pasado viernes que el texto que aprobó en 2015 el PP era una "chapuza" y orientaba la malversación a "perseguir al independentismo".