Podemos desvela contactos con Junts para que apoyen la ley migratoria pactada con el PSOE pero ratifica su "rotundo no"

VALLADOLID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha desvelado este jueves que Junts les ha mandado "algún mensaje" para recabar su apoyo a la ley para la delegación de competencias migratorias a Cataluña pactada con el PSOE, pero ha ratificado el "rotundo no" de los 'morados' por considerar que "legitima el racismo institucional".

"Vamos a votar radicalmente no a este acuerdo", ha aseverado Fernández, que ha aclarado que el acuerdo alcanzado entre Gobierno central y Junts no es para descentralizar competencias y sí para descentralizar el racismo, afirmación que ha basado en la motivación política del acuerdo y en el contenido explícito en la exposición de motivos "con marcos de la derecha y de la extrema derecha".

Asimismo, ha enviado un "mensaje muy claro y muy directo" a Junts, al que ha recomendado que no pretenda esconder su racismo "detrás de las legítimas demandas de autogobierno del pueblo catalán". "No se puede pretender hacer políticas racistas con los votos de izquierdas", ha añadido para insistir en el rechazo de Podemos a ese acuerdo tras lo que ha invitado a los firmantes a buscar los votos en las filas del PP y de Vox que, según ha vaticinado, votarán no por tacticismo político.

Fernández se ha reafirmado en que ese acuerdo normaliza y legitima el "racismo institucional" y ha reprochado que ese pacto no prohíba las devoluciones en caliente ni acabe con las redadas racistas. "Lo que urge en este país es que se apruebe la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas migrantes en situación irregular", ha reclamado el de Podemos que ha vuelto a insistir en que no hay ningún ser humano ilegal.

Finalmente, ha rechazado que el acuerdo "de mano dura" incremente las dotaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad y no de la educación o de la sanidad.