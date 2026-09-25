Podemos dice que hablar de expropiación "da resultado" tras plantear Urbagestión que Maricarmen pueda volver a su piso

Archivo - El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Podemos y aspirante a candidato al Ayuntamiento de Madrid, Pablo Fernández, ha afirmado que hablar de expropiación da resultado tras proponer la empresa Urbagestión, propiedad del piso del que fue desahuciada Maricarmen el pasado miércoles, al Consistorio, que incorpore esa vivienda a un programa municipal.

"Señalarlos, difundir sus nombres y hablar de expropiación. Aquí el resultado. Los cobardes miserables actúan así", ha lanzado a través de un mensaje en redes sociales.

Podemos ha planteado como solución a la problemática de la vivienda la expropiación de 650.000 pisos en manos de bancos y fondos de inversión para ponerlos en alquiler social.

Previamente, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustindy, señaló que a Urbagestión le ha "entrado la conciencia social" después de que se hable de expropiarles la vivienda.