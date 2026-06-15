Podemos dice que la situación judicial de Zapatero pinta "muy mal" y critica el "silencio atronador" del PSOE

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha advertido que la situación judicial del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "pinta muy mal" y ha criticado el "silencio atronador" del PSOE desde que se le imputó en el caso 'Plus Ultra'.

Durante la habitual rueda de prensa de los lunes en la sede central del partido morado para valorar la actualidad, ha comentado que ha habido un salto cualitativo en la causa cuando el juez José Luis Calama ha abierto una pieza separada por presunto delito fiscal y de contrabando al descubrir que Zapatero tenía joyas por valor de 1,3 millones, 20 veces más de lo que dijo su momento su portavoz Luis Arroyo.

"Si todo lo relacionado con la causa abierta contra Zapatero ya no sonaba nada bien y pintaba mal desde el principio, esto ha sido ya un salto cualitativo importante en la gravedad de lo que rodea a este caso. Desde luego urgen respuestas y explicaciones, pero lo de Zapatero pinta muy mal", ha lanzado el dirigente de Podemos.

Es más, ha proclamado que cuando las mentiras "empiezan a salir a la luz", suele ser "muy mala señal y altamente preocupante", agregando que Zapatero se ha colocado él solo en esta difícil tesitura y que habrá que ver si es capaz o no de salir de esta ante su declaración en sede judicial, prevista esta semana. Asimismo, ha reafirmado que es "muy significativo" el silencio "atronador" del expresidente y del PSOE.

CUANDO AFECTA A LA IZQUIERDA LOS JUECES VAN EN "FÓRMULA 1"

Por otro lado, ha recalcado que la actualidad judicial evidencia que hay una diferencia clara en el tratamiento que se da cuando afectan a la izquierda que a la derecha, dado que en el primer supuesto la velocidad es de "Fórmula 1" mientras que en el segundo "va en patinete" y casi se paraliza.

Por ejemplo, ha puesto la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que parece "empeñado en condenarla" o "al menos ponérselo muy fácil al jurado popular para que éste lo haga".

"El juez Peinado ha hecho una investigación prospectiva, ha investigado de arriba abajo, ha mirado e revisado interesantemente para ver si podía encontrar algo contra la justicia", ha desgranado.

En contraposición, ha criticado que en el caso que afecta al empresario Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, con una tardanza de seis meses para autorizar a la Unidad Central Operativa (UCO) a revisar sus cuentas.

También ha ironizado que es una "casualidad" que el juicio contra González Amador por delito fiscal se vaya a celebrar después de las elecciones autonómicas de 2027.

INSUFICIENTE MOVIMIENTO DE BOLAÑOS PARA DEMOCRATIZAR LA JUSTICIA

Respecto a la convocatoria de 700 plazas de jueces y fiscales anunciada por el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el coportavoz de Podemos lo ha calificado de positivo pero insuficiente en el objetivo de democratizar la justicia.

De nuevo, ha criticado que el PSOE cometió un error al no modificar la ley para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para rebajar las mayorías parlamentarias y así renovar el órgano con la mayoría progresista y plurinacional de la pasada legislatura.