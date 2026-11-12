Podemos encara una campaña vital con el 'tirón' de Irene Montero y el tándem con Rufián como principal apuesta

La candidata de Podemos a las elecciones del 29N, Irene Montero, y el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, durante el acto 'Paz, casa y trabajo', en el Espacio Delicias, a 7 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos encara la campaña electoral a las elecciones generales del 29N determinantes para la formación y apostando por la alianza de su candidata, Irene Montero, con el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, para levantar a la izquierda alternativa.

Los 'morados' mantendrán la línea crítica contra el Gobierno que han desplegado durante la medida y se reivindicarán como la izquierda valiente y autónoma al PSOE en contraposición a Frente Amplio, espacio al que afean cercanía con los socialistas.

Para estos comicios, los morados vuelven a confiar en Irene Montero como referente electoral al igual que en las elecciones europeas de 2024. Como pasó en aquella cita con las urnas, Podemos vuelve a presentar candidatura propia en la mayoría de circunscripciones y volverá medirse a los partidos del socio minoritario del Ejecutivo, con los que rompió a finales de 2023.

No obstante, han alcanzado acuerdos de coalición con Nueva Canarias y Compromís en las autonomías donde están implantadas estas fuerzas con candidaturas que también incluyen a partidos de Frente Amplio.

En Baleares y en Cataluña la vía ha sido acuerdos con Ara Més (que también tiene alianza electoral con Frente Amplio) y con ERC en Cataluña, donde renuncia a presentar candidatura a cambio de que miembros del partido vayan en las listas de la candidatura que lideran ambas formaciones como independientes.

REPROCHES A SUMAR Y LLAMADA A REBELARSE CONTRA EL VOTO ÚTIL

La formación viene criticando que Frente Amplio no aceptara alianzas en la mayoría de las comunidades exceptuando los casos de Madrid y Cataluña, recriminando que este espacio ha preferido pactar con el PSOE para listas conjuntas al Senado.

Por otro lado, Irene Montero combatirá el llamamiento al voto útil al PSOE y de alertar de que los socialistas buscan con ello también unos comicios para debilitar a su izquierda. De esta forma, el argumento que erige es que esas promesas de Pedro Sánchez al final no se acaban cumpliendo y que esta legislatura la tónica ha sido la inacción.

Como viene haciendo durante la legislatura, Podemos acusa al Ejecutivo de primar el rearme y se distancia de los socialistas planteando que ese gasto se destine a expropiar pisos a 'fondos buitre', contratar más docentes y sanitarios, crear un supermercado público o nacionalizar Repsol, entre otras medidas.

LEMA DA CAMPAÑA: BLINDAR ASPECTOS BÁSICOS PARA LA VIDA

De hecho, el lema de la candidatura es 'Paz, casa y trabajo' para defender la necesidad de asegurar los aspectos materiales básicos para tener una vida digna y para ello ha planteado medidas como subir el salario mínimo a 1.800 euros, reducir la jornada laboral a las 30 horas semanales o fijar la edad de jubilación a los 63 años.

También la campaña está personalizada en la figura de Irene Montero, que prima sobre el nombre del partido y con el que se quiere destacar su amplio conocimiento en el electorado y las cualidades en las que se basa su liderazgo. Por ejemplo, en el partido resaltan su alta penetración en las redes sociales, un elemento cada vez más decisivo en las campañas electorales.

POTENCIAR LA FIGURA DE IRENE MONTERO

No obstante, el tándem de Irene Montero con Rufián para hacer campaña conjunta es la baza principal de Podemos en estos comicios. En el partido están convencidos de que esta alianza ilusiona al electorado, da a la gente liderazgos claros y sólidos a las bases de izquierda y ofrece garantías de no sometimiento al PSOE.

La candidata visitará distintas comunidades en campaña junto con el foco puesto en Madrid, donde el partido considera que tiene buen respaldo electoral, y ya en el primer día de campaña compartirá con el candidato de ERC un acto en Mallorca.

También considera que sus alianzas en Comunidad Valenciana y Cataluña les deja opciones serias de escaño y que en las circunscripciones más pobladas pueden abrirse paso, aunque también son conscientes de los riesgos que arroja un escenario de fragmentación electoral como el actual para la izquierda alternativa.

De esta forma, su apuesta es conseguir un rearme político tras estos comicios, blindar su futuro político y dejar claras de antemano sus exigencias para una posible investidura de Pedro Sánchez (incluso abriendo la puerta a estar en un futuro Gobierno de coalición).