Podemos de Euskadi, dispuesto a hablar de nuevo estatus, pero no ve "fuerza tractora" de nadie para impulsarlo

BILBAO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento vasco, Miren Gorrotxategi, ha asegurado que su grupo parlamentario está dispuesto a hablar del nuevo estatus si "surge" ese debate, pero ha dicho que no ve "fuerza tractora por parte de nadie" para impulsarlo.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Gorrotxategi se ha referido, de esta forma, a las declaraciones del lehendakari, Iñigo Urkullu, quien ayer consideró que "es momento de afrontar" el debate del nuevo estatus en el Parlamento Vasco para "dar otra capacidad al autogobierno" de Euskadi y llevarlo al Congreso de los Diputados, en previsión de "la situación" que pueda darse en el futuro en la Cámara baja.

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU ha asegurado que su formación está dispuesta a afrontar el debate sobre el nuevo estatus "si surge", porque, "hasta ahora, en ningún momento, en ningún lugar en el que podía lanzarse el debate yo he visto que estuviera vivo y que tuviera a nadie detrás para impulsarlo".

"Si en estos momentos alguien está dispuesto a tirar del carro y lo pone sobre la mesa, nosotros abordaremos el debate sin ningún problema y trabajando también seriamente", ha asegurado, para reiterar que, hasta ahora, no ha visto "esa fuerza tractora por parte de nadie". En ese sentido, ha dicho que "no hay iniciativas parlamentarias y tampoco se dice nada en otros lugares que nos hagan pensar que nadie vaya a tirar de ese carro", pero ha insistido en que "si aparece alguien ahí estaremos, sin duda alguna".

En cualquier caso, Gorrotzategi ha señalado que, si según Urkullu, "éste es el momento, que tiren del carro me parece bien". "Si el debate surge, si el proceso de hablar se abre, nosotros ahí estaremos segurísimo".

Sobre hacia dónde tendría que ir ese nuevo estatus vasco, Gorrotxategi ha considerado que "la clave federalista es algo fundamental", y que, "luego cómo se desarrolle y cómo se concrete es lo que hay que ir limando". A su entender, el federalismo como "idea general, da muchisimas claves para afronatr esta cuestión".

IMV

Por otro lado, en relación a la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV), Gorrotxategi ha considerado que se lleva "mucho tiempo dándole vueltas a este asunto", lo que, a su entender, es "malo" porque "no se llevan a cabo compromisos políticos que están ya sobre la mesa desde hace mucho tiempo y tenían que haber sido ejecutados".

Además, ha advertido del hecho de que la transferencia del IMV "no llegue a buen término" implica que "los dineros destinados a este tipo de ingresos tampoco llegan a donde tienen que llegar". Así, ha señalado que, en estos momentos, el IMV está llegando "a una cuarta parte de la población que, en principio, debiera llegar".

Por ello, ha insistido en que hay un problema "no solo de incumplimientos políticos, sino también de efectividad de la medida, que es, en definitiva, lo que importa".

OSAKIDETZA

En relación a las jornadas de huelga convocadas en Osakidetza para los días 25 y 28 de febrero y la consideración del lehendakari de que Euskadi "no está para huelgas", Gorrotxategi le ha preguntado a Urkullu "cuándo sí sería el momento para hacer una huelga en Osakidetza".

Los trabajadores, ha advertido, "nos están diciendo que Osakidetza se desangra" y como usuarios "estamos viendo que Osakidetza cada día ofrece un servicio que no es bueno". "¿Cuándo es el momento?", ha insistido, para advertir que "si lo que no creemos es en la huelga como un instrumento efectivo para la lucha por los derechos de los trabajadores, estamos hablando de otra cosa".

PONENCIA EDUCACIÓN

Por otro lado, sobre la ponencia de Educación del Parlamento Vasco, que se reúne este jueves para decidir si se prolonga el plazo para que los grupos presenten alegaciones al borrador de la nueva Ley educativa que, en un principio, concluiría el próximo viernes, Gorrotxategi ha explicado que Elkarrekin Podemos-IU ha elaborado un documento con 80 propuestas para la educación para Euskadi, ya que el texto presentado por el presidente de la ponencia "nos ha decepcionado muchisimo, prácticamente a todas las fuerzas políticas".

Según ha indicado, "uno de los puntos esenciales que no aparece para nada en ese documento es la cuestión que diferencia entre la escuela pública y la privada y el plan que habría que llevar a cabo para que la escuela pública sea el eje vertebrador del sistema, sea hegemónica en Euskadi, porque actualmente no lo es, a pesar de que la ley actual vigente nos dice que la escuela pública es el eje vertebrador y la concertada es complementaria".

Por ello, ha insistido en que las alegaciones de Elkarrekin Podemos-IU irán "muy encaminadas" a que en el texto de la ponencia "aparezca esta cuestión, y aparezca con la fuerza que merece".

Gorrotxategi, que ha precisado que su formación no está "ni el sí ni en el no" en un futuro acuerdo sobre la ley de educación porque "todavía no existe un documento", ha asegurado que están trabajando "muchísimo por poder estar". "Nos gustaría estar, porque el pacto educativo es fundamental. El sistema de educación hace país, hace sociedad, y ese pacto es absolutamente fundamental", ha afirmado.