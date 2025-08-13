Podemos exige más "implicación" del Gobierno ante los incendios forestales y pide elevar la situación a nivel 3

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa, en la sede de Podemos, a 29 de julio de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha exigido al Gobierno central una mayor "implicación" ante los incendios forestales que están sufriendo diferentes territorios de España, alertando de que hay algunas comunidades que están "absolutamente sobrepasadas" y exigiendo elevar la situación a nivel 3 para que se desplieguen los operativos estatales.

En declaraciones en 'Cuatro', recogidas por Europa Press, el dirigente de Podemos ha dicho que, en circunstancias como estas "en las que se demuestra que hay comunidades sobrepasadas", el Gobierno central debería "implicarse más".

Del mismo modo, considera "fundamental" que "de una vez por todas" se haga una ley estatal "que sea un paraguas para toda España y que unifique unos criterios mínimos para la lucha contra los incendios".

"No puede ser que unas comunidades autónomas tengan operativos mayores, otras mucho más limitados, otras desmantelados. Creo que debería haber una legislación estatal que dé un marco común mínimo para todas las comunidades autónomas", ha sentenciado.