Podemos exige una reforma de la Ley de Secretos Oficiales y ve "insuficiente" la desclasificación del 23-F

El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha señalado este lunes que no le parece mal el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de desclasificar documentos del golpe de Estado del 23-F de 1981, aunque lo considera "insuficiente" porque, a su juicio, se debería reformar la Ley de Secretos Oficiales.

Así se ha pronunciado el dirigente de Podemos en la tradicional rueda de prensa de los lunes sobre el anuncio de Sánchez de desclasificar documentos del 23-F, urgiendo al presidente del Gobierno a reducir los plazos de desclasificación que contiene la Ley de Secretos Oficiales.

"Como noticia no nos parece mal, pero es insuficiente y nosotros demandamos una reforma de la Ley de Secretos Oficiales", ha insistido Pablo Fernández, en línea con otros actores de la izquierda como Izquierda Unida o los comuns.