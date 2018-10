Podemos exige a Sánchez que "cumpla la ley" con la venta de armas a Arabia Saudí y que no mire "para otro lado"

Publicado 17/09/2018 14:19:46 CET

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Unidos Podemos Noelia Vera ha exigido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "cumpla la ley" con la venta de armamento y que no haga negocios con Arabia Saudí si no sabe cuál va a ser el uso que se le van a dar a las bombas, porque no se puede mirar "para otro lado".

En rueda de prensa, Vera ha criticado que el Ejecutivo acceda a la venta de 400 bombas a Arabia Saudí y que Sánchez haya dicho que no saben para qué se van a usar, cuando lo más probable es que se utilicen en el conflicto que el país mantiene con Yemen. "Sánchez no puede decir que no se sabe qué pasa", ha reprochado.

"La ley de comercio de armas impide que se vendan arma a países en los que hay un conflicto", ha explicado la diputada de la formación morada, quien, además, ha señalado que el Ejecutivo se ha de asegurar de "cuál va a ser la finalidad, de a dónde va a llegar y de cómo se van a usar los productos que se venden".

En su opinión, las decisiones que tome el Ministerio de Defensa en materia de comercio de armas se deben regir por el derecho internacional, "que está ahí y que también hay que cumplir". "Hay que respetar los derechos humanos y no hacer devoluciones en caliente ni mirar para otro lado", ha apostillado.

EL EMPLEO NO PUEDE DEPENDER DE VENDER BOMBAS

En este contexto, Vera ha reprendido a Sánchez que justifique la decisión de cumplir con el contrato firmado con Arabia Saudí en que, de esta forma, se aseguraban los puestos de trabajo en Navantia. A su juicio, el PSOE le ha dado "la espalda" a Cádiz durante muchos años y esta preocupación actual solo es partidista.

Según ha explicado la diputada de Unidos Podemos, el PSOE ha sido la única formación que no ha apoyado cambiar el modelo de empleo en la bahía de Cádiz para que no dependa de contratos militares. En concreto, por su no participación en la redacción de las 123 medidas que elaboró la Mesa de Trabajo para generar trabajo en la región.

Todas estas medidas "no tendrían absolutamente nada que ver con la venta de armas", ha destacado Vera, quien ha añadido que están acordadas con trabajadores, sindicatos y formaciones políticas --entre las que se encuentran el Partido Popular y Ciudadanos-- para respetar los derechos humanos y la "dignidad laboral" de los trabajadores.