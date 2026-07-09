Podemos insiste a Sánchez y le pide aclarar si ha comprometido más gasto militar en la Cumbre de la OTAN

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso. - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha reclamado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que aclare si ha comprometido nuevos aumentos del gasto militar en la Cumbre de la OTAN en Ankara, tal y como aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En una pregunta para respuesta escrita registrada en el Congreso, los de Ione Belarra aducen que el Gobierno ha elevado sustancialmente el gasto en defensa, que ya ha alcanzado el 2% del PIB, y ha tildado de "preocupante" que Sánchez "presumiera" de que España ha sido el tercer país de la Alianza Atlántica que más ha aumentado su gasto en defensa en 2024 y 2025".

Además, ha destacado que el incremento del gasto se ha aprobado "sin ningún control democrático y sin pasar por el Congreso", lo que a su juicio de muestra que el Gobierno, inmerso en una espiral "belicista", "quiere ocultar a la ciudadanía que se está gastando en armamento el dinero que debería ir a servicios públicos".

NO HAY PAGOS ADICIONALES

Trump cargó contra España en el marco de la cita en Ankara, el último ataque de una serie de embestidas contra el Gobierno por negarse a subir el gasto militar hasta el 5% del PIB, porcentaje que el propio mandatario estadounidense impulsó en la anterior cumbre, en La Haya. Amenazó con cortar completamente el comercio bilateral por ser una "causa perdida" y un "aliado terrible".

Pero rectificó en cuestión de horas y dijo que España "se había redimido por completo" tras haber accedido a una solicitud de "numerosos pagos" a la OTAN. Dijo que nuestro país "se mostró muy generoso" y que, de no haberlo hecho, "ni siquiera hubiera hablado" con Sánchez.

El Gobierno explica el cambio de Trump alegando que el mandatario estadounidense pasó a ser consciente de la aportación española a la OTAN que le trasladó el presidente: que España había llegado al 2% del PIB, que había sido el tercer país que más ha aumentado su inversión de los 32 países aliados y que desde 2018 aumentó su inversión cinco veces más de lo que ha crecido el PIB en el mismo período.

También destacó que España es el segundo aliado que más capacidades navales despliega en operaciones y misiones fuera de su territorio y el cuarto en capacidades aéreas.

Así, Moncloa dice que las declaraciones de Trump hacen referencia exclusivamente a los gastos ya comprometidos que suponen una inversión del 2% del PIB y en ningún caso a nuevas inversiones de última hora. "Por supuesto que no hay ningún pago adicional", subrayan.