Podemos insiste en vincular su respaldo al anuncio de candidatura de Díaz a un pacto previo y el compromiso de primarias

La formación especifica que no tiene que ser un acuerdo cerrado sino los principios básicos para una confluencia



MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha reafirmado su petición a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de conseguir un acuerdo de coalición con Sumar, con el compromiso de primarias como punto clave, para poder "arroparla" cuando celebre el acto previsto sobre el anuncio de su candidatura a las elecciones generales.

No obstante, desde la formación morada especifican que su postura no entraña la exigencia de un pacto cerrado al detalle, sino el compromiso de las reglas básicas para la confluencia con la plataforma que impulsa Díaz.

Esta mañana la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha dicho en declaraciones a TVE que hay que dar tiempo a Díaz para construir Sumar, al que define como su partido, y organizar su proyecto político, pero le gustaría que ese acuerdo bilateral con su formación llegara antes de la oficialización de su candidatura para "poder arroparla".

"Yo creo que ese sería el mejor escenario posible para construir esa ilusión (...) Es lo que hemos propuesto y yo confío en que sea posible para que, insisto, podamos arroparla en esa presentación de la candidatura", ha ahondado.

De esta forma, Belarra corrobora la postura que ayer marcó el coportavoz estatal del partido, Javier Sánchez Serna, que condicionaba la asistencia de los líderes de la formación a un consenso previo entre Podemos y Sumar, pues esa es la "condición necesaria" de cara a construir la unidad a la izquierda del PSOE.

LAS PRIMARIAS DEBEN SER LA BANDERA EN LUGAR DE PACTOS DE DESPACHOS

La titular de Derechos Sociales ha proclamado el compromiso de Podemos para "construir la mejor candidatura posible" que obtenga buenos resultados en los comicios generales, pues es fundamental para reeditar el Gobierno de coalición.

Y al respecto Belarra ha enfatizado que ya han dicho "con muchísima claridad" que quieren que la titular de Trabajo sea su candidata, y la del conjunto de ese nuevo espacio, y por eso demandan un acuerdo de coalición "cuanto antes".

En cualquier caso, la líder de Podemos ha destacado que es indispensable haya primarias en esa confluencia, que es una seña de identidad de su partido y de la nueva cultura en la izquierda, y deberían "normalizarse" como parte de la construcción de un frente amplio de formaciones progresistas.

"Yo no concibo que no haya primarias", ha desgranado para apuntar que no cree que haya problemas al respecto, dado que Díaz se ha mostrado a favor de ese proceso de elección de candidatos y "no se entendería" que los pactos se cerraran en "despachos".

A su vez y en los pasillos del Congreso, Sánchez Serna ha comentado a los medios que Podemos siempre ha defendido las primarias como método para definir la candidatura y han sido los primeros en reivindicarlas.

Mientras, el portavoz de Unidas Podemos en la cámara, Pablo Echenique, ha rehusado hacer comentarios al respecto bajo el argumento de que comparece como representante de todo el espacio confederal, por lo que se ha remitido a lo apuntado ya por la dirección del partido.

LO IMPORTANTE ES TENER CLARO LOS EJES CLAVE DE CONFLUENCIA

Mientras, desde la formación morada indican que sus primeros espadas no pueden asistir a la puesta de largo de Díaz sin tener previamente claro en qué consiste el proyecto y cómo serán las claves para la confluencia.

En este sentido, exponen que por ahora ha habido contactos de toma de contacto con Sumar, pero no una negociación sobre una alianza electoral y que lo importante para ellos no son los actos sino tener atadas las bases para una coalición.

Sin embargo, apuntan que ese llamamiento a lograr un pacto previo al anuncio de la candidatura no quiere decir que deba ser un acuerdo completo y detallado, sino alcanzar los ejes fundamentales que regirán la constitución de un frente amplio, máxime con la pluralidad de formaciones que se baraja agrupar (sobre una quincena de partidos).

En este sentido, disertan que debe aclararse previamente cómo serían las primarias o un esquema básico para la candidatura conjunta con Sumar, no ponerse ahora a definir listas.