Podemos mueve ficha y ofrece a Sumar primarias abiertas el 14 y 15 de octubre como condición para la unidad

1122809.1.260.149.20261005104413 La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, atiende a los medios durante la manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda, a 3 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Sindicato de Inquilinas ha - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La eurodiputada y referente electoral de Podemos, Irene Montero, ha movido ficha ante el adelanto electoral y ha planteado a los partidos de Sumar como condición para confluir celebrar unas primarias abiertas a toda la izquierda el 14 y 15 de octubre con el objetivo de elegir al cabeza de lista de una futura coalición.

Así lo ha anunciado en declaraciones a los medios en Madrid tras conocer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado elecciones para el 29 de noviembre, arengando a participar en ese proceso democrático de elección a todos los sectores de la izquierda porque "queda mucho trabajo por hacer". Y es que según la normativa electoral las coaliciones electorales como máximo el 16 de octubre.

De esta forma, el partido 'morado' redobla su apuesta de dirimir el peso de cada formación en una hipotética lista de unidad en ese proceso de primarias, a las que se presentará la propia Montero por parte de Podemos, en vez de abrirse a una negociación entre partidos para pactar puestos.

En este sentido, ha agregado que va a mandar su propuesta formal a todos los partidos, incluido a las formaciones del socio minoritario de coalición que acordaron este domingo lanzar su candidatura con la marca Frente Amplio oficialmente el próximo 17 de octubre, con un acto donde se presentará a su cabeza de lista que aún no ha sido anunciado.

"Yo creo que la forma de hacer las cosas bien es con unas primarias abiertas en las que pueda votar todo el mundo", ha apostillado para indicar que va a remitir formalmente esta propuesta. Al respecto, fuentes del partido recalcan que se les comunicará a lo largo de este lunes.

Durante su comparecencia ante los medios, Montero ha desgranado que estas elecciones tienen que ir de bajar el precio de la vivienda y se acabe la "especulación inmobiliaria" y reducir el precio de la cesta de la compra o combustible, no para que "al final todo siga igual con cualquier excusa". Por tanto, la izquierda tiene que demostrar al electorado que "los cambios son posible".

"HAY MUCHO TRABAJO POR HACER"

"Hay mucho trabajo que hacer", ha agregado la exministra de Igualdad para pedir que se escuche más a toda la gente que quiere paz", que las casas sean para vivir y que el dinero del gasto militar a sanidad y educación en esas primarias que ofrece a toda la izquierda.

"La candidatura tiene que ser de la mayoría social, tenemos que ponernos de acuerdo", ha ahondado Montero para pedir estar a la altura de los manifestantes en las acampadas que están exigiendo una huelga general por la vivienda. En este punto, ha desgranado que se dialogará sobre el programa electoral pero que existe un amplio consenso social en bajar el coste de la vida.

Fuentes del partido morado han agregado que las primarias abiertas es la única vía para poder armar una candidatura de unidad de la izquierda, rechazando una negociación de partidos que no derive en una votación de las bases sobre quién debe ser el candidato.

También recalcan que la marca electoral, una vez que los partidos de Sumar promueven el nombre Frente Amplio, es lo de menos y que la clave es lograr este proceso participativo y salir con energía renovada a unos comicios que son muy difíciles. Al respecto, son conscientes que el calendario es apretado pero ven factible desplegar esas primarias y registrar en el último día de plazo una coalición.