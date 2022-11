Podemos niega críticas a Díaz en la polémica de la ley 'sí es sí' y reafirma su plan de coalición con Sumar

Denuncia una campaña "política" contra Montero e IU no se pronuncia sobre el tuit de Iglesias criticando a los que se ponen de perfil

Podemos ha asegurado que no realiza ninguna crítica a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en su postura en la polémica en torno a la Ley del 'solo sí es sí', ni tampoco considera que el mensaje de su exlíder Pablo Iglesias tildando de "cobarde" y "miserable" a los que se ponen de perfil ante los "ataques" a la ministra de Igualdad, Irene Montero, vayan dirigidos a la titular de Trabajo.

Y, además, ha reafirmado su firme voluntad de llegar a una coalición electoral con la plataforma 'Sumar', que impulsa Díaz, y que van a seguir defendiendo una candidatura de unidad en la izquierda.

Así lo ha indicado en rueda de prensa la coportavoz estatal del partido morado, Isa Serra, para recalcar que esta controversia revela una "campaña política" contra Montero, fundamentalmente por medios de comunicación y algunas asociaciones judiciales, con un "ataque sin precedentes" hacia el Ministerio de Igualdad.

Respecto al revuelo generado por el tuit del pasado viernes de Iglesias, que reprochaba que "compañeros" no reaccionaran en defensa de Montero ante la "cacería" que padecía, Serra ha subrayado que ha visto "muchos titulares que no hacen honor a la verdad", sobre todo cuando ha leído ese mensaje y no se cita en ningún momento a Díaz.

SIN REPROCHES A DÍAZ

Es más, ha insistido en que la formación morada no ha lanzado ningún reproche a la vicepresidenta segunda y que su postura de esperar a que el Tribunal Supremo unifique doctrina, ante las resoluciones de rebajas de pena con la entrada de la normativa, es la misma del partido y la ha explicitado también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Eso sí, ha subrayado que "cualquier demócrata" entiende que existe esa campaña contra Igualdad, que excede al espacio de Unidas Podemos y se dirige sobre todo ante los avances feministas. Como ejemplo, ha puesto la posición de colectivos como la Asociación Profesional de la Magistratura, que ha pedido la dimisión de Montero y aprecia, con ello, un interés "político" de forma corporativa.

No obstante, Serra sí piensa que ha hay casos de personas que se han puesto de perfil ante la "virulencia" de la campaña que soporta Igualdad y, específicamente, ha reprochado que no comparte la posición de ministras socialistas cuestionando la necesidad de reforma de la ley, aunque ahora están reculando.

Sobre todo ha cargado las tintas ante la "avalancha mediática" contra la ministra, con "bulos" y "desinformación" respecto la norma rebaja penas descalificaciones como la "ley chapuza de Montero", cuando fue aprobada por todo el Ejecutivo y el Ministerio de Justicia tuvo una responsabilidad especial en la adaptación al Código Penal.

Mientras, la portavoz federal de IU, Sira Rego, ha rechazado hacer valoraciones de opiniones personales, preguntada por su opinión respecto al mensaje de Iglesias. Y es que ha defendido que su organización está concentrada solo en trabajar en los próximos comicios municipales de mayo y en lograr candidaturas conjuntas con otras fuerzas de izquierda para esa cita electoral.

Eso sí, ha salido en defensa de la normativa, que califica de "magnífica" y ha criticado los "ataques desproporcionados" e injustificables contra la ministra de Igualdad.

De hecho, ha asegurado que todos los demócratas deben sentir "orgullo" de una ley que, a su juicio, amplia derechos y que es un "cambio de paradigma", pues está a la vanguardia de las demandas del feminismo.