Podemos niega que el Gobierno de coalición esté en peligro aunque el PSOE quiera reformar por su cuenta el 'sí es sí'

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado este lunes que el Gobierno de coalición que comparten con el PSOE no está en peligro después de que los socialistas hayan decidido presentar por su cuenta, sin llegar a un acuerdo con su socio, una proposición de ley para reformar la ley del 'solo sí es sí' que ideó el Ministerio de Igualdad de la 'morada' Irene Montero.

"No peligra para nada" el Gobierno, ha sostenido el diputado de Podemos en declaraciones a TVE, que ha recogido Europa Press, al ser preguntado sobre el futuro inmediato de la coalición. Así, ha limitado la cuestión a "una discrepancia que se puede solucionar fácilmente" y ha afirmado que "hay margen de mejora para el acuerdo".

Asens ha manifestado que las diferencias "son normales" y se tienen que "naturalizar", sobre todo cuando hay dos partidos en el Ejecutivo que "tienen visiones e intereses diferentes".

"No es la primera vez que esto sucede y seguramente tampoco será la última. No hay que sacar las cosas de quicio y creo que el Gobierno de coalición no está en riesgo porque ninguno de los dos socios está dispuesto a ponerlo y menos en este momento de la legislatura, a las puertas de elecciones", ha expresado.

Y ha explicado que las diferencias entre Podemos con el PSOE responden a dónde se encuadran la violencia y la intimidación, porque desde la formación morada quieren meterlas en los agravantes. "Se puede solucionar fácilmente", ha destacado.

Asens ha dicho que le preocupa que se haya creado un "alarmismo artificial" por parte de los partidos de derechas bajo la "falsa creencia" de que la criminalidad cae si las penas son más altas, y ha avisado de que subirlas "no protege más a las víctimas", ya que el Código Penal español recoge castigos de los más altos de Europa.