Podemos no descarta que Sánchez adelante comicios si le beneficia y avisa: "La gente quiere soluciones, no elecciones"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra (d), a su llegada a una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Congreso vota hoy la convalidación o derogación de los dos Reales Decretos en materia d - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que no descarta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones generales si le beneficia aunque ha advertido que la gente no quiere comicios sino "soluciones" en vivienda.

En declaraciones a la 'Cadena Ser', recogidas por Europa Press, ha recalcado que el adelanto electoral es una facultad exclusiva del jefe del Ejecutivo y ha opinado que Sánchez convocará "cuando considere oportuno desde una lógica totalmente partidista y muy personal".

"Yo no lo descarto para nada, él puede tomar esta decisión si cree que electoralmente le beneficia y la va a tomar en el momento que crea que le beneficia más desde ese punto de vista", ha remachado la líder de Podemos para proclamar que su partido está preparado "para cualquier escenario".

En todo caso, ha apostillado que la gente, después de movilizaciones masivas en vivienda, está esperando "soluciones y no elecciones".

Fuentes de la formación morada admiten que la posible derrota parlamentaria del Gobierno con los decretos de vivienda y la intensa movilización social que existe parece la "percha" ideal que suele utilizar el PSOE para adelantar comicios, aunque consideran que ahora es el peor momento para la ciudadanía.

"SE ACABARON LAS EXCUSAS"

Por otro lado, Belarra ha admitido que tiene enorme "preocupación" por la votación de los decretos de vivienda este viernes y ha criticado que "ni siquiera" troceando en dos las medidas han sido capaces de atraer el apoyo de Junts, que anoche desgranó que se oponía a ambos textos aprobados por el Consejo de Ministros.

"Yo creo que en este momento se han terminado las excusas, ya no tienen tiempo (el Gobierno) para más excusas y que tienen que hacer lo que Podemos les lleva diciendo mucho tiempo, que es que aprueben el real decreto ley mes a mes", ha zanjado.