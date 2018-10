Podemos, PDeCAT y PNV ven oportuno que Sánchez comparezca en el Senado para explicar las políticas del Gobierno

Publicado 16/10/2018 15:50:16 CET

Nacionalistas vascos rechazan la comisión sobre la tesis del presidente y Podemos dice que si no ha habido "plagio" no tiene sentido

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios en el Senado de Podemos, PNV y PDeCAT coinciden en calificar de "oportuno" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca ante el pleno de la Cámara Alta para explicar las líneas generales de su política al frente del Ejecutivo.

En declaraciones a los medios al término de la Junta de Portavoces, la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, Maribel Mora, ha señalado que el Gobierno socialista "no ha sabido hacer frente al uso torticero" de las instituciones por parte del PP, y ha añadido que si desde un primer momento Sánchez hubiera comparecido "para hablar de la política general del Estado", se habría "resuelto todo".

Asimismo, le ha reprochado al Ejecutivo que sostenga que el Senado no tiene "funciones del control al Gobierno". "No es real, hay que preguntar al grupo socialista entonces para qué sirve esta cámara", ha recalcado.

Por su parte, el portavoz del Grupo Nacionalista Partit Democrata, Josep Lluís Cleries, ha calificado de "razonable" la propuesta del Gobierno para que Sánchez comparezca para explicar su política, y ha matizado que es una oportunidad "que no se puede perder".

Con todo, ha reprochado al Gobierno que no haya propuesto ninguna fecha para dicha comparecencia por lo que ha instado a que se concrete, y ha añadido que el debate es positivo puesto que permitirá a los grupos posicionarse sobre temas "según su prioridad". "Si algunos tienen como prioridad en la vida la tesis doctoral, pues pueden preguntar", ha ironizado.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Jokin Bildarratz, ha aseverado que sería bueno que el presidente compareciera en al Cámara Alta para hablar de esas líneas generales de la Legislatura, y ha coincidido con Cleries al apuntar que daría pie al PP a poner el acento en "aquellos ámbitos que le interesen": "Sea tesis, inmigración o economía".

En este sentido, el portavoz del PNV ha recalcado que si el gobierno socialista accede a comparecer, "muerto el perro se acabó la rabia", porque a su juicio anularía la necesidad de otras comparecencias y comisiones que se valoran.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN POR LA TESIS

En cuanto a la petición del PP de crear una Comisión de investigación por la tesis de Pedro Sánchez, Bildarratz ha recalcado que ellos no son partidarios de que se lleve a cabo porque "el objeto es el 'pimpampum' entre los partidos políticos y no como mejorar la democracia".

Así, ha matizado que entienden que el Senado puede no ser competente "para analizar la calidad de la tesis". "No sé si participaremos, valoraremos que estrategia seguir, pero no encuentro mucho papel para hacer o para definir o aportar algo en esa comisión de investigación", ha resuelto.

Por su parte, Maribel Mora (Podemos), ha destacado al respecto que esa comisión "denigra a la Cámara" y "tapa lo que interesa a los ciudadanos", que son asuntos como el Salario Mínimo Interprofesional, la precarización o los precios de los alquileres.

Por todo esto, ha indicado que en caso de que finalmente se cree esa comisión, se plantearán participar, aunque ha matizado que ya que ha quedado demostrado "que no ha habido plagio", dicha comisión "carece de sentido".

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

En cuanto a la propuesta del Gobierno de que se realice un Debate del Estado de las Autonomías, Mora ha reprochado al Ejecutivo que éste no se realice de forma "sistemática". Además ha señalado que el Senado tiene una Comisión de Comunidades Autónomas "que no se convoca prácticamente nunca".

Bildarratz ha coincidido en que ese tipo de debate se debe producir de forma anual y ha lamentado que no sea así. "No se respetan calendarios, ni compromisos, ni conclusiones de la anterior Conferencia de Presidentes", ha señalado, para añadir que con elecciones en breve ve "difícil que se llegue a acuerdos válidos para los ciudadanos".

Por su parte, Cleries ha señalado que a la espera de una fecha para ese debate, desde PDeCAT ven "el estado autonómico como un fracaso tan grande" que creen que será "difícil" que participen. No obstante ha señalado que es pronto para decidir sobre ese debate ya que se plantea previsiblemente para 2019.