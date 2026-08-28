Podemos pide por carta a la Comisión Europea que actúe de manera "urgente" en Ceuta ante la "dejación" del Gobierno

Migrantes en campamentos improvisados en la playa, a 27 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las eurodiputadas de Podemos, Irene Montero e Isa Serra, han pedido este viernes a través de una carta la actuación "urgente" de la Comisión Europea (CE) ante la crisis en Ceuta, la "negligente" gestión del Gobierno y los "ataques racistas" contra migrantes de los últimos días.

En la misiva, dirigida a la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, y a los comisarios europeos Magnus Brunner, de Asuntos de Interior y Migración, y Hadja Lahbib, de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis y Ayuda Humanitaria, las eurodiputadas han puesto el acento en la gestión de la emergencia por parte del Ejecutivo, al que acusan de "dejación de sus obligaciones" en cuanto a "protección y acogida" de los migrantes.

"La gravedad de esta situación es inseparable de la negligente gestión de la emergencia por parte del Gobierno de España, contraria al más básico principio de la diligencia debida, y de una preocupante dejación de sus obligaciones de protección y acogida", han espetado.

Es por ello que las eurodiputadas han pedidio a la CE que "realice un seguimiento específico de la situación" y garantice que "la respuesta española sea plenamente compatible con el Derecho de la Unión y con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos".

CLIMA DE HOSTILIDAD EN LA CIUDAD

Asimismo, las mandatarias de Podemos han trasladado a la Comisión "el clima de hostilidad y odio" en Ceuta con "la actuación de grupos de extrema derecha" que "están alimentando una escalada de violencia y hostigamiento".

En este sentido, han detallado el bloqueó al convoy de la Cruz Roja que protagonizaron numerosos manifestantes este jueves en la ciudad autónoma así como los alercados que se vivieron en la playa de Benítez, que se saldaron con cargas policiales.

Por ello también han solicitado a la Comisión que garantice la protección de "las organizaciones, activistas y defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan sobre el terreno" y se encuentran en una situación de "grave vulnerabilidad".

Por otro lado, desde Podemos han informado con la misiva a la Comisión de las 16 agresiones sexuales que se han registrado desde el inicio de la crisis en Ceuta y han instado a este órgano a "reforzar de manera inmediata los mecanismos de prevención y protección frente a la violencia sexual", así como "la identificación y atención de posibles víctimas de trata".

Finalmente, Montero y Serra han exigido a la Comisión que investigue la responsabilidad de Marruecos y "su posible complicidad" con Estados Unidos e Israel, así como una "actuación diplomática consecuente" con la situación de Ceuta.