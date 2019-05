Podemos quiere negociar con Sánchez la estructura del Gobierno y las competencias de los ministerios

Actualizado 14/05/2019 15:06:08 CET

Señala que no se trata de ver quien "ocupa sillones" sino de elegir a las personas que den garantías para que se cumplan los acuerdos

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La 'número dos' de Podemos, Irene Montero, ha señalado este martes que la intención de su formación es negociar con el PSOE un plan de gobierno completo que implicaría definir no solo la estructura del Consejo de Ministros sino también de cada ministerio y el plan programático del Ejecutivo. "Esto debe negociarse de forma conjunta", ha recalcado.

"Es un plan de gobierno completo que implica definir cuál es el Consejo de Ministros, definir cuáles son las estructuras de cada ministerio, desde los secretarios de Estado hasta la estructura que depende de nombramientos del Gobierno, y por supuesto el plan de gobierno a nivel programático, es decir, qué cosas vamos a hacer", ha explicado.

Montero ha añadido que "no se trata de ver quien ocupa los sillones" sino de ver "quiénes son las personas que dan garantías de que los acuerdos a los que se llega se van a cumplir": "Donde se colocan a esas personas para maximizar las posibilidades de que el gobierno que se acuerde pueda cumplir y llevar realmente a cabo medidas que mejoren la vida de la gente".

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, la portavoz del grupo parlamentario de Unidos Podemos ha apuntado que si bien desde la formación 'morada' son "explícitos" cuando piden un gobierno de coalición progresista, entienden que ahora le corresponde al PSOE tener la iniciativa. "Asumimos que la negociación requiere tiempo y seremos discretos", ha añadido.

Al ser preguntada por cuáles serían los departamentos del Gobierno más sensibles para Unidas Podemos, ha matizado que la negociación no es un "quítate tú para ponerme yo", pero ha destacado que las personas que estén en esos puestos de responsabilidad son importantes para desarrollar las ideas programáticas. "No solo importa lo firmado en un acuerdo programático, importa también tener las agallas y la valentía de sentarte con los que te van a poner palos en la rueda para poder llevar a cabo las políticas que defiendan la vida de la gente", ha incidido.

No obstante, ha recordado que piden estar en el Gobierno no por que desconfíen del PSOE sino porque, lo que ha pedido España en las urnas, es, a su juicio, que no haya gobiernos monocolor sino de coalición donde se tenga que llegar a acuerdos. Montero ha subrayado que esto se ha visto en Valencia y en Andalucía, y que desde la formación 'morada' quieren "responder a este mandato".

"El único gobierno que puede dar estabilidad y hacer que España se convierta en referencia europea en respeto de los derechos humanos (...), es un gobierno de coalición y progresista en el que Unidas Podemos esté formando parte de todas las áreas que implica un plan de gobierno", ha insistido.

INICIATIVA DEL PSOE PERO PODEMOS "FIRMES"

Con todo, Montero ha señalado que ahora la iniciativa en la negociación para formar Gobierno la debe tomar el PSOE, y ha recalcado que a ellos les toca ser "discretos" pero "firmes en el diálogo" con su propuesta de lograr un Gobierno "de coalición y de progreso".

En este sentido, se ha mostrado convencida de que tras las elecciones del 26 de mayo se concretarán "cosas a un ritmo más rápido", si bien ha confirmado que ya mantienen conversaciones entre ambas formaciones "a diferentes niveles".

Además, a la pregunta de si se han dado nuevas conversaciones entre el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su reunión del martes 7 de mayo, ha indicado que "hay comunicación cotidiana a todos los niveles". "Hay contacto permanente, se ha intensificado ahora el contacto de las portavocías parlamentarias porque es lo que lleva ahora más tiempo, pero el contacto existe y es cotidiano en todos los niveles", ha añadido.

Sobre si seguirá siendo portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos, ha matizado que si bien aun no se ha constituido el grupo, si sus compañeros lo quieren así, "será un honor". "Es una tarea importante, y que tus compañeros te den la confianza es un honor y una responsabilidad que estoy dispuesta asumir si lo quieren", ha apuntado.