Podemos reclama la dimisión del consejero vasco de Seguridad por la "brutalidad policial" de la Ertzaintza a la flotilla

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). La comparecencia ante los medios de comunicación se celebra para analizar los resultados de - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha reclamado la dimisión del consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, por la "violenta y salvaje brutalidad" de la Ertzaintza en las cargas a los seis de los miembros de la Global Sumud Flotilla (GSF) secuestrados por Israel que llegaron el pasado sábado al aeropuerto de Bilbao.

Fernández ha reprochado la "violencia policial" de los policías vascos, que es "execrable", contra los activistas de la flotilla que recibieron "torturas por parte del Estado genocida de Israel" y los familiares que fueron a recibirlos.

Dicho esto, ha criticado a Zupiria por asegurar, en su opinión, que hubo provocaciones a la Ertzaintza que desencadenaron "esta brutal agresión". "Estas declaraciones del consejero son absolutamente lamentables y mucho más cuando hay imágenes que las desmienten", ha indicado Fernández, que ha pedido su dimisión y que el Gobierno vasco de PNV y PSOE "tome medidas sancionadoras" y depure "todas las responsabilidades políticas y policiales".

Asimismo, ha reclamado que "no se presente ningún cargo" contra los activistas o los familiares que estaban en el aeropuerto esperando la llegada de la flotilla. "El activismo en defensa de Palestina no es un delito, al revés. Es un orgullo para todo demócrata y los derechos humanos", ha zanjado.