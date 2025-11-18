Podemos reclama a Sánchez que rechace comprar armas de EEUU para Ucrania y desista de su "deriva militarista"

Archivo - La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, durante una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 1 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido al presidente del Gobierno que desista de su "deriva militarista" y no compre armas a Estados Unidos (EEUU) para cederlas a Ucrania, en el marco de su reunión de este martes con el presidente de este país, Volodímir Zelenski.

Así lo ha traslado en rueda de prensa en el Congreso ante el encuentro previsto entre estos dos mandatarios, después de que el Gobierno manifestara su compromiso de sumarse a la iniciativa de la OTAN para suministrar armamento a Ucrania mediante la compra del mismo a Estados Unidos.

Belarra ha reclamado a Sánchez que "abandone este suicidio social" que supone adquirir "armas y tanques" con recursos que deberían ir destinados a la sanidad y educación.

Aparte, ha deslizado que suministrar armamento para continuar esta guerra se ha revelado como un "absoluto fracaso" y ha denunciado que el único beneficiado de esta guerra es Estados Unidos, dado que con este conflicto se han disparado los beneficios millonarios de sus empresas armamentísticas.

Asimismo, ha lanzado que EEUU no quiere un proceso de paz sino un "reparto colonial de Ucrania" para obtener tierras raras, mientras Rusia se queda con territorio de ese país. "Nosotras no compartimos ese escenario, pensamos que es un error hacer seguidismo de los objetivos militares y económicos de los Estados Unidos", ha concluido.